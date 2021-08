Bylinkový ocet: Snadno se vyrobí a má ohromující účinky. K čemu je a jak na to?

Bylinky jsou jedinečné a nenahraditelné. Dokážou provonět celou zahradu, na své medonosné květy lákají opylovače a vypadají opravdu krásně v jakékoliv výsadbě. A navíc ozdobí a dochutí mnohé pokrmy a drinky. Můžete si z nich dokonce vyrobit domácí bylinkový ocet. Máme pro vás recept!

Bylinková sezóna je v plném proudu, čerstvé bylinky máme neustále k dispozici, ať už ze své zahrádky, koupené na trhu nebo z volné přírody. Možností, jak vzácnou zeleň zpracovat, je mnoho. Zkuste si udělat výborný bylinkový ocet, je to výborná přísada do jídla. Příprava je velice snadná a výsledek je naprosto delikátní. A ještě se příjemně zabavíte aranžováním. V hezké láhvi můžete ocet dokonce i darovat jako jedlý dárek nebo kuchyňskou dekoraci.

Které bylinky jsou vhodné

Možná si budete říkat, že bylinek, ze kterých lze vyrobit ocet moc není. Ovšem opak je pravdou. Ocet je možné vyrobit z široké a pestré škály rostlinek. Vybrat můžete ty nejznámější, které jsou zároveň u nás vcelku dobře dostupné. Používá se bazalka, tymián, meduňka, kopr, pažitka, oregano, estragon, celerová či petrželová nať nebo libeček. Vhodná je i majoránka, rozmarýn, hřebíček, nebo šalvěj. Jak vidíte, je jich opravdu spousta. A vaší fantazii a uspokojení chuťových buněk se meze nekladou.

Není ocet jako ocet

Nejvíce se v našich kuchyních tradičně používá bílý destilovaný ocet, ten není na výrobu bylinkové lahůdky úplně nejvhodnější. Ideální je na konzervaci zeleniny, ale na přímé dochucení už tolik ne. Navíc, když vyzkoušíte jiné druhy octů, zjistíte, že vůně a chuť je úplně někde jinde.

Dobrým tipem je vinný ocet, je jemnější a má příjemné aroma. Dobrou volbou je i jablečný ocet, ten je dokonce prospěšný i našemu zdraví. Pokud chcete opravdu pouze domácí suroviny, můžete si jablečný i vinný ocet vyrobit doma.

Jablečný ocet

Stačí vám 1 kilogram chemicky neošetřených jablek, které nastrouhejte na hrubém struhadle s jádřincem i slupkou. Dejte vše do velké nádoby, ideálně do pětilitrové láhve. Zalijte 3 litry vody, zavíčkujte a nechte při pokojové teplotě zhruba týden pracovat. Každý den směs důkladně promíchejte. Po týdnu obsah stačí scedit a tekutinu nalít zpět do lahve. Další tři týdny ji ponechte v temnu zrát. Po uplynutí doby sceďte vše přes látku a uchovávejte v chladném prostředí. Takto lze vyrobit octy i z jiného druhu ovoce.

Vinný ocet

Nalijte 1 litr vína do skleněné nebo keramické nádoby s širokým hrdlem. Překryjte ji látkou, abyste zabránili nečistotám a octomilkám. Nádobu nechte stát při pokojové teplotě a za pár dní se ve víně pomnoží octové bakterie. Na povrchu se postupně objeví šedý, lepkavý povlak. Víno neprotřepávejte, nemíchejte ani nezatlačujte vzniklý povlak pod hladinu. Takto nechte vše pracovat asi 6 týdnů. Potom přeceďte víno skrz plátno a máte ocet. Umístěte ho do chladu a temna, protože tím zastavíte další kysnutí octa.

Co budete potřebovat

bylinky

jablečný nebo vinný ocet

česnek

křen

cibule

můžete přidat i feferonky či pepř

Výroba bylinkového octa – recept

Vámi vybrané libovolné bylinky omyjte, osušte a nakrájejte či nasekejte na menší kousky, aby se do octa uvolnilo co nejvíce látek. Česnek utřete či prolisujte, křen nebo cibuli nastrouhejte.

Připravte si uzavíratelnou lahev, která musí být čistá. Naplňte ji postupně připravenými bylinkami a kořením a dalšími ingrediencemi tak do třetiny a až po okraj vše zalijte ohřátým octem. Na láhev dejte víčko a nechte 2 až 3 týdny stát. Připravenou směs nedávejte na přímé slunce.

Po uplynutí doby přeceďte a nalijte bylinkový ocet do suchých lahviček. Skladujte je v chladu a temnu jako jiné octy. Pro ozdobu můžete do každého z nich dát několik kousků bylinek nebo koření, které jste využívali při maceraci.

Použít ho lze především ve studené kuchyni k dochucení čerstvých salátů, ale i polévek, omáček. Zdroj: profimedia.cz

Jak bylinkový ocet využít?

Použít ho lze především ve studené kuchyni k dochucení čerstvých salátů, ale i polévek, omáček, marinád, dipů, zálivek nebo majonéz. Chuť bylinkového octa může být někdy intenzivní, komu by to vadilo, lze ho naředit čistým octem nebo třeba vodou.

Není jen chutný, ale i pomáhá

Bylinkový ocet má schopnost snižovat cholesterol v krvi a je známý pozitivními účinky na metabolismus. A kromě toho pomáhá s odbouráváním tuků v těle. Pomáhá stimulovat trávení a omezit pálení žáhy, prostě je skvělý na jakékoliv další zažívací potíže. Zdravotní přínos octů s bylinkami závisí na použitých bylinkách. Doplní vám do těla minerály a skvěle podpoří imunitu.