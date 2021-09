Jak uchovat bylinky, aby vydržely čerstvé do jara. Zkuste trik s jablečným octem

Máte bohatou úrodu bylinek, kterou byste si chtěli uchovat co nejčerstvější, ale v mrazáku už nemáte místo? Zkuste trik, který používaly naše babičky. Stačí vám jablečný ocet, papír a fólie.

Čerstvé bylinky mají bohaté využití. Skvěle dochutí jak českou, tak exotickou kuchyni. Pokud se vám přes léto rostliny rozrostly, možná přemýšlíte, jak je uchovat, aniž byste je museli sušit.

Kov a degradace vitamínu C

Při zpracování bylinek se často uvádí, že by se neměly krájet kovovým nožem. Povrch nástroje prý ničí vitamín C. Podle doc. RNDr. Jana Kotka, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK, je to však hoax šířený výrobci keramických nožů. „Pokud se nůž znatelně nerozpouští, tedy nerezaví (a nenechá na ovoci volné ionty kovů), což obvykle nedělá, tak dochází k degradaci vitamínů potenciálně pouze na povrchu řezu a během kontaktu s nožem. Katalytický vliv povrchu nože na ničení vitamínu C je zcela zanedbatelný," vysvětluje vědec. Na krájení bylinek tedy můžete použít jakýkoliv nerezavějící nástroj.

Přebytek bylinek se obvykle mrazí. Zdroj: Ahanov Michael/Shutterstock.com

Příprava bylinek

Nejdříve bylinky opláchněte pod tekoucí vodou. Poté je uložte na čistou utěrku a nechte dokonale uschnout. Může to trvat i několik hodin. Jakmile budou suché, pusťte se do krájení. Nasekejte je na takové kousky, které potřebujete na vaření. Jakmile máte hotovo, můžete si vybrat ze dvou metod uskladnění.

Bylinky z lednice

Tato metoda je vhodná pro petržel, koriandr, listy jitrocele nebo tymián. Připravte si čistou sklenici se širokým hrdlem. Dno vyložte kusem papíru nebo papírové utěrky a na něj nasypejte nakrájené byliny. Pozor, sklenici nepěchujte. Nakonec hrdlo přetáhněte potravinovou fólií a zavíčkujte. Sklenici skladujte v lednici. Jakmile budete bylinky potřebovat, naberte je čistou lžičkou. Opět hrdlo přetáhněte fólií, nasaďte víčko a dobře uzavřete. Bylinky vydrží čerstvé dlouhé týdny.

Bylinky a jablečný ocet

Tento recept se hodí pro aromatické bylinky jako je kopr, levandule, libeček apod. Do sklenice nasypejte jeden díl nakrájených rostlin a přelijte je dvěma díly jablečného octa. Na hrdlo položte kousek pečícího papíru a sklenici zavíčkujte. Uložte ji na tmavé a suché místo, nejlépe do spižírny. Jablečný ocet nasaje vůni a chuť bylinek, takže ho můžete použít i jako zálivku do salátů. Rostliny zase získají mírně kyselou chuť, takže se skvěle hodí k dochucení masa, polévek nebo luštěninových kaší.

Pokud rádi experimentujete nebo vyrábíte jedlé dárky, můžete si udělat ochucené octy a oleje z různých druhů bylinek. Zdroj: Chamille White/Shutterstock.com

Voňavé oleje a octy

Pokud rádi experimentujete nebo vyrábíte jedlé dárky, můžete si udělat ochucené octy a oleje z různých druhů bylinek. Zkuste naložit oregano, tymián, česnek, majoránku, rozmarýn, hřebíček, pepř, chilli papričky nebo nové koření. Sklenice uložte do spižírny. Ochucené octy a oleje se skvěle hodí do salátů nebo na vařené brambory.

Zdroje: www.science.hnonline.sk, www.chalupari-zahradkari.cz