Naučte se vypíchnout chutě a dotáhnout pokrmy k dokonalosti. Jak? Právě bylinky a koření jsou tou tajnou ingrediencí, díky níž je každé sousto zážitek. Zatímco suroviny mohou zůstat víceméně stejné a tradiční, s bylinkami a kořením se dají dělat doslova zázraky.

Používáte bylinky a koření?

Ze světa se k nám dostala celá řada bylinek, které mohou být sice atraktivní a voňavé, ale použít je neumíme. Je to o zvyku, o preferencích a znalostí různých kombinací či zahraniční kuchyně.

Nemusíte se však striktně řídit doporučeními. Nenechte se svazovat, vařte po svém a kombinujete podle libosti. Tradiční kombinace a recepty vám jen napoví. Ve vaření je povoleno experimentovat. Díky bylinkám uděláte z obyčejných surovin neobyčejné pokrmy.

Podívejte se, co říkají o vaření s bylinkami dvě zkušené kuchařky z YouTube kanálu Gooseberry Patch:

Čerstvé bylinky a koření versus sušené

Co si z takového videa vzít? Určitě se hodí vědět, že 1 lžíce čerstvých bylinek se rovná zhruba lžičce sušených bylin a zhruba ¼ lžičky mletých nebo drhnutých bylinek a koření. Vše má svá pro a proti a nedá se říci, že jsou vždy nejlepší čerstvé bylinky nebo naopak jen ty sušené.

Zaprvé je dobré vědět, že je mezi čerstvými a sušenými poměrně dramatický rozdíl a některé druhy koření chutnají velmi odlišně než čerstvé suroviny, ze kterých jsou vyrobené. Dobrým příkladem je například čerstvý a sušený zázvor, koriandr nebo česnek.

Sušené koření lze dlouho a dobře uskladnit s minimálními požadavky na podmínky skladování, na druhou stranu například sušený rozmarýn v celku není úplně příjemné najít v jídle. Rozmarýn je například skvělý při pečení mas a zeleniny, kde jej můžete ideálně přidat celý čerstvý. Následně je mnohem jednodušší odstranit celou větvičku z jídla a vyhodit, aby vás v pokrmu nezlobily tenké tvrdé lístky podobné jehličí.

Použití směsí koření je příjemné a jednoduché, ale brzy zjistíte, že provensálská, italská či směs na pizzu chutnají až příliš stejně, a nakonec máte pocit, že všechna jídla jsou z jednoho hrnce. Dalším velikým problémem směsí jsou přidané soli či případně dochucovadla.

close info Yulia von Eisenstein / Shutterstock.com zoom_in I jednoduchá jídla můžete ozvláštnit novou kombinací koření.

Nebojte se s kořením a jídly experimentovat

Toužíte-li po zážitku připomínajícím zahraniční dovolené, hledejte nejen suroviny, ale také koření z této oblasti. Ideálně si je můžete i v místě koupit, když k tomu bude příležitost. Nespoléhejte na české verze těchto receptů, zkuste najít skutečně původní staré receptury.

Ve vlastní kuchyni se nebojte experimentovat. Vyberte si, které koření preferujete, do jakých mas či pokrmů. Především aromatickému tymiánu, rozmarýnu, oreganu či šalvěji je dobré přiradit konkrétní jídla.

close info Profimedia zoom_in Koriandr, kopr i petržel jsou kořením používaným nejen v asijské,ale také blízkovýchodní kuchyni.

Najděte nové kombinace koření, bylin a pokrmů

Kopr nepatří jen do koprovky, ale také do salátů, k bramborám nebo rybám. Hodí se nejen do pomazánky z tuňáka, ale také do bramborového salátu s kapary a červenou cibulkou. Připadá vám příliš výrazný? Přidávejte po špetkách.

Mnozí také nejsou zvyklí na čerstvý koriandr. Ten je výborný do dipů, guacamole, ale i do salátů nebo k mletým masům.

Dejte prostor i nezvyklým či přímo léčivým bylinkám. Yzop je velmi hořký podobně jako pelyněk, ale je to koření vynikající proti nadýmání a žaludečním problémům. Výborně se hodí třeba do pikantních marinád na maso. I troškou předejdete nepříjemným pocitům přejedení a nafouklého žaludku.

Do salátů se výborně hodí i květy různých bylin. Pampelišky, sedmikrásky, květy česneku a mnohé další mohou vykouzlit z letního salátu nezapomenutelný zážitek.

Zdroje: prima.iprima.cz, www.jaktak.cz