Které bylinky mají v červnu největší sílu? Tyto byste měli posbírat právě teď

Cítíte to? Letní zahrady, paseky a louky jsou plné voňavých bylinek! Vezměte košíky a vypravte se na „lov". Doma si pak z léčivých rostlin uvařte bylinkové sirupy. Obohatí vaši přírodní lékárničku.

Při hledání těch správných bylinek určitě nepřehlédněte mateřídoušku. Většinou se vyhřívá na slunných stanovištích a omamně voní. Slavná bylinkářka, opatka Hildegarda von Bingen jí používala na léčení malomocenství, obrny a nervů. Říká se, že kdo ráno místo kávy vypije šálek mateřídouškového čaje, cítí se jako znovuzrozený. Nic ho nebolí, má v pořádku zažívání, nekašle a je vyrovnanější. Zní to skoro jako zázrak. Ale popravdě, bylinky zázračné jsou…

Každá bylinka vám může nějak pomoci. Využijte toho... Zdroj: Profimedia

Herbáře doporučují si v červnu určitě natrhat květ lípy. Nádherně voní a je skvělý při nachlazení a proti zvýšené teplotě. Vyplatí se také mít zásobu zelené ovesné slámy, odvar z ní je skvělou přísadou do detoxikační koupele. V červnu se doporučuje také sběr třezalky tečkované (uklidní pocuchané nervy), hluchavky, šalvěje, komonice lékařské, jehlice trnité nebo kostivalu lékařského (přidává se do mastí na namožené svaly a při bolestech kloubů).

Další užitečné bylinky, jež se sbírají v červnu

list břízy

list ořešáku královského

květy pupalky dvouleté

měsíček lékařský

heřmánek

fenykl

jitrocel

meduňka a máta

kokoška pastuší tobolka

jahodník

kopřiva

kontryhel

přeslička rolní

První pomoc v lahvi

Pokud léčivé rostliny nechcete používat často, svěřte se jim alespoň při nemocech a nachlazeních. Abyste uchovali jejich léčivou sílu, můžete je nakládat do alkoholu nebo si z nich uvařit sirupy, které bývají obvykle lahodnější a přístupné i dětem. Třeba mateřídouškový sirup je skvělou první pomocí při kašli a zažívacích problémech. Silice fenyklu nebo máty peprné vás zase nezklamou při zažívacích problémech. Máte slabé průdušky? Uleví vám lipový květ. Kopřiva je sice v reálu pěkná „žáhavka“, ale v sirupu to ani nepoznáte. Navíc vám pomůže zdolat každoroční boj s alergiemi. Zkrátka, příroda vám teď podává pomocnou ruku. Přijměte ji a využijte její léčivou sílu, například k výrobě sirupů…

Mateřídouškový sirup je skvělou první pomocí při kašli a zažívacích problémech. Zdroj: Profimedia

Univerzální recept na bylinný sirup

Co budete potřebovat:

Bylinky

2 kg cukru

2 litry převařené vody

125 g kyseliny citronové



Postup přípravy:

Větší hrnec zasypte do poloviny bylinkami. Přidejte cukr, převařenou vodu a kyselinu citronovou. Směs uložte na klidné místo a nechte louhovat 48 hodin.

Poté bylinky vyždímejte a zbylý roztok zceďte přes gázu. Sirup nalijte do čistého hrnce a opatrně zahřejte na 80 °C. Pozor, obsah se nesmí vařit! Jinak by se zničily blahodárné látky z bylinek. Hotový sirup nadávkujte do lahví vymytých alkoholem a zavíčkujte. Skladujte ho na tmavém místě. Jakmile nastanou (pod)zimní plískanice, budete rádi, že ho máte.

Směs na bylinný sirup se louhuje 48 hodin. Zdroj: Profimedia



Tipy navíc:

Zkuste k sirupům přidat i trochu zázvoru. Tento oddenek je zdravý a zároveň dodá sirupu zajímavější chuť.

Doporučujeme naplněné a zavíčkované lahve ještě sterilizovat v troubě.

Zdroje: www,prirodajelek.cz, www.fajnbyliny.cz, dvojka.rozhlas.cz