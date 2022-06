Čaje a bylinky, které vás v horku naprosto přirozeně ochladí

Bylinky mají všemožné využití a některé bylinné čaje vás dokáží i zchladit. Víte, které bylinky se na ochlazení nejlépe hodí a opravdu pomohou k osvěžujícímu pocitu i během parného léta?

Zdroje: zena.aktualne.cz, www.mindbodygreen.com

Bylinky a čaje, které ochladí i v létě

Tak jako některé zahřejí, jiné čaje naopak ochladí a osvěží. Skutečně chladivý pocit budete mít po mátě, ale i bylinky, které uklidňují mysl a tělo působí podobně. Uklidněte se, zvolněte a nechte spadnout krevní tlak.

Čaje je vhodné konzumovat teplé, protože podpoří pocení, čímž se tělo automaticky také ochladí, ale samozřejmě si je můžete užít i studené na ledu s plátkem citronu, lístkem stévie či troškou medu.

Jaké čaje jsou nejlepší v horkých letních dnech na osvěžení? Zdroj: Peter Csakvari / Shutterstock

Bylinky, které ochladí, osvěží a jen tak nezevšední

Máta a meduňka jsou rozhodně na prvním místě a jsou to běžné bylinky i v našich zahradách. Pokud je ještě nepěstujete, pak se do toho směle pusťte. Rostou obě výborně bez velké práce a sklízet je můžete celé léto a znova rok co rok.

Z obou bylin můžete přichystat čaj, který ochladíte nebo jimi ochuťte vodu. Do karafy nalejte studenou vodu a vložte celé stonky i s listy od obou rostlin. Můžete je jen mírně pomačkat, aby se bylinné látky lépe uvolnily do vody. Taková voda je jen mírně ochucená a neomrzí.

Máta navíc pomáhá se zažíváním a meduňka působí mírně sedativně. Společně nebo každá zvlášť ochladí i během parného dne.

Meduňkový a mátový čaj je výborný horký i studený. Zdroj: Profimedia

Ibišek ochladí i ochrání srdce

Ne z našich, ale exotických zahrad Egypta pochází nejčastěji plod ibišku súdánského (Hibiscus sabdariffa). Tento temně červený nápoj se v severní Africe připravuje pod názvem karkede svařením sušených ibišků s cukrem a naředěním ledovou vodou či ledem.

Ibišek je kyselkavý a prudce snižuje krevní tlak, takže se používá i jako první pomoc při infarktových stavech. Pokud si dáte chlazený ibiškový čaj navečer po dlouhém dni, utlumí vás natolik, že brzy usnete. Také ibišek je ideálním nápojem v horkých dnech. Nebojte se připravit z něj nápoj silný. Najděte si vhodný poměr cukru a kyselkavosti nápoje a bude to učiněná lahůdka.

Nebojte se udělat ibiškový čaj opravdu silný. Může být ještě o něco tmavší než na obrázku. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Černý bez je skvělý i jako chladivý nápoj

Pokud máte možnost připravit čaj z čerstvých bezových květů nebo i z nasušených, pak neváhejte. Také bez se výborně hodí na léto. Jeho chuť je nevtíravá a velmi příjemná. Bez působí především na mysl, je to oblíbení čaj pro relaxaci a zklidnění. Klidná mysl, klidné tělo. Proto když zpomalíte duševně, i tělo si odpočine, ať už je venku přes třicet nebo jen prožíváte období plné stresu a akce.