Velký přehled, jak zpracovat čerstvé bylinky: Nemusíte je jen sušit

Patříte mezi fandy bylinek a přemýšlíte, jak si uchovat jejich léčivou sílu na zimní období, kdy vám na zahrádce už neporostou? Máme pro vás pár užitečných tipů na jejich možné zpracování.

Není nad čerstvé bylinky, které si vlastnoručně vypěstujete. Nejenže výborně podporují zdraví, ale mnoho pokrmů díky nim získá výjimečnou chuť a příjemnou vůni. Proto není od věci mít celoroční zásobu. Jak správně postupovat při jednotlivých metodách konzervace?

Jak a kdy sklízet

Základem úspěchu kvalitního uchování zahradních bylinek je už samotný sběr. Velice záleží na tom, kdy a kde rostliny sbíráte. Největší sílu všech prospěšných látek a éterických olejů se v bylinkách nachází především ráno a v dopoledních hodinách za slunného a suchého počasí. Během dne je jejich obsah podstatně nižší. Zároveň by už na nich ale neměla být ani ranní rosa.

Svazek čerstvě utržených bylinek můžete zavěsit v drobných svazcích na dostatečně vzdušné místo. Zdroj: shutterstock.com

Nadzemní části byste měli sklízet ještě v době těsně před rozkvětem, kdy má bylinka nasazená poupata. Rostlina má totiž v této fázi nejintenzivnější aroma. V případě, že budete sklízet stonky, neměly by být zdřevnatělé, proto je sklízejte v době, kdy jsou ještě mladé. Samotné kvítky sbírejte nejlépe rukama, je to nejpraktičtější. Jestliže budete sklízet celé natě a listy, vezměte si na pomoc ostré zahradnické nůžky, půjde vám to snadněji.

Na sběr semen vyčkejte, až budou hnědnout, ale nebudou ještě zcela uvolněné z plodů. Nejprve je uřízněte ze stonků, doma je zavěste a nechte semínka řádně vyschnout až do doby, kdy půjdou snadno uvolnit.

Bylinky si můžete nasušit

Jde o nejčastější metodu k dlouhodobému uchování. Bylinky si snadno zachovají své chuťové i aromatické vlastnosti a následně je lze kdykoliv využít nejen v kuchyni, ale i k přípravě léčivých odvarů, tinktur, mastí i koupelí. A výhoda? Nic moc k tomu nepotřebujete, jen suché a dobře větratelné místo a čistý papír, plech či síto. Hlavní je bylinky pěkně rozložit, aby se zbytečně nezapařovaly a mohl ke všem částem dostatečně proudit vzduch. A nezapomeňte bylinky sem tam obrátit, budou lépe prosychat.

Svazek čerstvě utržených bylinek můžete také zavěsit v drobných svazcích na dostatečně vzdušné místo. Za několik dní vám bylinky uschnou a vy si je můžete lehce nadrtit rukama a uložit do tmavé uzavíratelné nádoby, kterou je dobré umístit na suché místo. A které bylinky je nejlepší usušit? Obecně jsou to rostliny z čeledi hluchavkovitých, kam patří například levandule, máta, oregano, majoránka, šalvěj, meduňka a tymián.

Využijte mrazák

Jestli si chcete uchovat silné aroma, není od věci některé bylinky zamrazit. Oproti sušení sice ztratí dekorativní funkci, ale v žádném případě ne svou sílu. Budou vám sloužit jako bezvadná přísada do mnoha studených i teplých pokrmů. K uchování do mrazáku se výborně hodí například pažitka, majoránka, petrželka i bazalka.

Bylinky nahrubo nasekejte, vložte do uzavíratelných sáčků a dejte do mrazáku. Zdroj: Shutterstock

Naložte si bylinky do oleje

Dalším možným způsobem, jak si bezpečně uchovat nasbírané bylinky, je konzervace do oleje. Bylinky můžete vložit do sklenice s olejem celé nebo i nasekané, je to jen na vás. Takto nechte tak 14 dní macerovat. Sice vám rostliny nevydrží tak dlouho jako v případě dvou předchozích metod, ale v oleji budou obsažené všechny cenné látky. Pokud si chcete trvanlivost prodloužit, směs po čase přeceďte a uskladněte si bylinkový olej, který se vám hodí do různých salátů i teplých pokrmů.

Vyrobte si bylinkovou sůl. Jde o skvělý způsob, jak si uchovat opravdu nádhernou vůni i barvu vypěstovaných bylinek. Zdroj: shutterstock.com

Bylinková sůl

Jde o skvělý způsob, jak si uchovat opravdu nádhernou vůni i barvu vypěstovaných bylinek. A nemusíte se bát ani žádné plísně či hniloby. Nejlepší je způsob vrstvení a lehkého napěchování, kdy dáte do skleněné nádoby vždy 4 díly bylinek a 1 díl soli. Uchovávejte vždy v uzavřené nádobě na suchém a chladném místě. Až budete takto konzervované byliny využívat, připravovaný pokrm už nesolte.

Bylinkový ocet

K výrobě bylinkového octa použijte čerstvé bylinky, které jste předtím opláchli a důkladně osušili, a ideálně jablečný ocet. K přípravě bylinkového octa se skvěle hodí kopr, rozmarýn, bazalka, tymián, meduňka, šalvěj, pažitka, oregano, estragon, celerová a petrželová nať, libeček, majoránka, saturejka, bobkový list, ale třeba i hořčičná semínka. Pokrájejte bylinky na nahrubo, vložte je do čisté sklenice a zalijte jablečným octem tak, aby byly všechny ponořené. Sklenice uzavřete a nechte stát na tmavém a chladném místě zhruba měsíc, přičemž láhev občas protřepejte. Pak bylinkový ocet přeceďte přes plátno a přelijte do čistých sklenic. Bylinkové octy vydrží až rok.

