Jak správně udělat Caesar salát: Ve většině restaurací ho dělají špatně!

Salát Caesar je nejznámějším a nejoblíbenějším salátem na světě. Své jméno však kupodivu nedostal ani po Césarovi, ani že by si na něm pochutnávali císaři. Za jeho vznikem stála náhoda.

Ceaser salát je v Česku velmi oblíbený a není snad nikdo, kdo by ho neznal. Někdo ho připravuje s kuřecím masem a někdo bez, základ je ale vždy stejný. Tento oblíbený pokrm vznikl úplnou náhodou a jeho honosně znějící jméno neznačí nic jiného než jeho autora, kterým byl kuchař Caesar Cardini.

Ten pocházel z Itálie, ale po první světové válce emigroval do USA. Nakonec zakotvil v Mexiku, kde si v Tiujaně otevřel rodinnou restauraci Caesare. V té měl jednoho dne tolik lidí, že mu došly téměř všechny suroviny a on se tak bál, že zklame hosty, že se rozhodl z toho, co mu v kuchyni zbylo, udělat salát. Ten měl obrovský úspěch a začali se na něj sjíždět lidé ze všech koutů.

Římský salát je základ Caesaru

Do tohoto salátu patří římský salát, který je jeho základem. Dále si můžete pochutnat na vajíčkách uvařených natvrdo, parmezánu, česneku, olivách, ančovičkách a citrónové šťávě. Nikdy nezapomeňte na opražené krutonky z bílé veky. Někdo přidává osmažené kuřecí maso.

salat caesar_171943340 Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Existuje však ještě jeden příběh. Ten vypráví, že na prvním opravdovém salátu Caesar si pochutnal americký letec ze San Diega, ten ho měl však ještě ozvláštněný o ančovičky. Tím Caeser salát dotáhl dle svých slov k dokonalosti.

No a poslední příběh tvrdí, že Caesar salát vymyslel italský kuchař Giacomo Juni v roce 1903 v malé restauraci v Chicagu a pojmenoval ho podle římského císaře.

Variant vzniku Caesar salátu je několik

První salát, který se objevil v kuchařce, byl bristký The Forme od Cury ve 14. století. Šlo o směs salátových listů, pórku, špenátu a vše bylo dochuceno česnekem a bylinkami. Dokonce byl salát ozdoben jedlými květy.

Ovocné saláty se dokonce v kuchařkách začaly objevovat až v 19. století a jejich průkopnicí nebyl nikdo jiný než Magdalena Dobromila Rettigová. První samostatná salátová kuchařka spatřila světlo světa roku 1883.

římský salát Zdroj: Shutterstock

Recept na pravý Caesar salát

Suroviny:

máslo 60 g

olivový olej 30 ml

česnek, nasekaný nadrobno 3 stroužky

podmáslový chléb, nakrájený na tenké plátky nebo na kostky

1 ks hladkolistá petržel

30 ml nastrouhaný parmazán

90 ml římský salát, rozložený na jednotlivé listy, 1 velká hlávka

Zálivka:

vejce v pokojové teplotě 1 ks

ančovičky naložené v olivovém oleji, nasekané najemno, 6 filátek

extra hobliny parmazánu k podávání

kapary konzervované v soli, propláchnuté a nasekané 5 ml

čerstvá citronová šťáva 15 ml

dijónská hořčice 10 ml

kvalitní olivový olej 100 ml

Postup:

Předehřejte troubu na 200 °C. Rozpusťte máslo a olivový olej a přidejte česnek. Chleba přelijte touto směsí, smíchanou s petrželkou a ochucenou solí a pepřem a naaranžuje jej na pečicí plech. Pečte, až budou chlebové kousky zlatohnědé a křupavé (8–10 minut). Posypte je nastrouhaným parmazánem hned, jak je vyndáte z trouby.

Příprava zálivky: Vejce dejte do malého kastrůlku spolu se studenou vodou. Přiveďte do varu a vařte asi 3 minuty. Vejce vyndejte z vařící vody a hned ho ponořte do studené. Jakmile vejce trochu zchladne, oloupejte ho a vyšlehejte v menší misce spolu s ančovičkami, kapary, citronovou šťávou a hořčicí.

Drobným, ale stálým pramínkem přilévejte do zálivky olivový olej a zároveň neustále šlehejte. Zálivka zhoustne.

Podávání: Na talíře rozložte salát, opečený chléb a hoblinky parmazánu a přelijte zálivkou. Ihned podávejte.

Na přípravu Caesar salátu se podívejte ve videu!

