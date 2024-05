Pro nejlepšího jen to nejlepší – v tomto případě pro nejlepšího prvorepublikového herce a komika Vlastu Buriana jen toho nejlepšího kuchaře, který byl tehdy “na trhu”, tedy Jaromíra Trejbala. S ním přišly do hercova domu vybrané lahůdky, jaké před ním ochutnávaly i královské jazýčky.

Jaromír Trejbal byl skutečnou hvězdou prvorepublikové kuchyně, a zvláště té studené, které se s oblibou věnoval a měl ji na starosti také v tehdy vyhlášeném pražském lahůdkářství U Lipperta, kde se setkal se svým budoucím zaměstnavatelem Vlastou Burianem.

Tou dobou už měl za sebou praxe v Millesimovském paláci, v Obecním domě, v luxusním hotelu Beránek, ale také v Paříži i v Monte Carlu a jeho pokrmy ochutnávaly i zástupci panovnických rodů. A takového kuchaře si najal Vlasta Burian, aby vařil pro něho, jeho ženu a nespočet hostů, které se v jeho domě střídali.

Aby se v luxusní vile cítil Jaromír Trejbal “jako doma”, nechal jeho chlebodárce vybavit kuchyň tak, že si musel kuchař připadat jako v opravdu moderní restauraci.

Pro hosty cokoliv

Na hercově stole se tak mohly objevovat nejvybranější lahůdky nejen z české, ale i světové kuchyně. On sám přitom dával přednost leckdy velmi jednoduchým jídlům, ale pro radost svých hostů chtěl udělat jen to nejlepší.

A oni se mu za to často odvděčovali dary právě v podobě surovin do kuchyně. Jaromír Trejbal tak neměl nouzi o to, co dát do hrnce a na talíř. Rád ale jistě stále připravoval studenou kuchyni, které se před tím věnoval jako hlavnímu oboru.

A co může být studenějšího, než zmrzlina? Vlastu Buriana okouzlila ta čajová, a my si ji klidně můžeme vyzkoušet vyrobit sami doma. Není to nic, co bychom nezvládli.

Zmrzlina jako pro krále komiků

U Burianů se většinou sešla velká společnost, a tak není divu, že kuchař ani při přípravě dezertů surovinami nemohl příliš šetřit. Základní recept, podle kterého Jaromír Trejbal čajovou zmrzlinu připravoval, tedy počítá s celým litrem smetany ke šlehání, dále s 300 gramy cukru, dvěma lžícemi lístků kvalitního čaje, deseti žloutky a 200 ml jamajského rumu.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Zmrzlinovač vám práci výrazně usnadní

Příprava je jednoduchá

Suroviny máme připravené, můžeme se pustit do práce. Nejprve bude třeba svařit smetanu s cukrem a čajovými lístky. Když přejde varem, přes jemné síto ji scedíme do mísy, v níž už jsou připraveny oddělené žloutky.

Ještě horkou směs důkladně vyšleháme a počkáme, až zchladne. Pak přijde čas na přilití jamajského rumu, který do krému dobře zašleháme. Příprava, o kterou se musíme postarat před mražením, je tím hotová.

Zmrzlinovač je velká výhoda

A dál? V ideálním případě využijeme zmrzlinovač, který po většinu roku pravděpodobně čeká na svoji slavnou příležitost někde v ústraní. Pokud jej doma nemáme, nezbude nic jiného, než předem nachladit nádobu, do které budoucí zmrzlinu přesuneme a vložíme do mrazáku.

V takovém případě je ale nutné zpočátku čas od času tuhnoucí směs promíchat, aby se nevytvořily velké krystaly. Jde to, i když postup se speciálním strojem je samozřejmě mnohem jednodušší.

Konečné zdobení je na vaší fantazii

Ať už použijete jakoukoliv možnost a zmrzlinu si vyrobíte v jakémkoliv množství, vždy určitě zmizí z misek rychlostí blesku – stejně jako tomu bylo před téměř sto lety u Burianů. Zvlášť když ji na misce ještě ozdobíte šlehačkou. Tak tedy dobrou chuť, léto se blíží!

