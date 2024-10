Pomazánky jsou zkrátka naprostou nutností, pokud máte doma večírek či četnou návštěvu. A nyní se stává opět populární jedna stará známá pomazánka, která byla ještě nedávno opomíjena. Podívejte.

Pokud doma chystáte večírek, oslavu nebo četnou návštěvu, nejlepší možný způsob, jak uspokojit žaludky všech hostů, je udělat pomazánky. Pomazánky nezaberou tolik času, základní ingredience jsou prakticky stejné, a navíc se s nimi opravdu zavděčíte naprosto všem.

Momentálně se však vrací do módy jedna stará známá pomazánka na chleba, která zůstávala dlouho opomíjena. Podívejte se, jak si můžete udělat klasickou čajovku.

Youtube video recept na čajovku najdete na kanále Mistr Málek:

Zdroj: Youtube

Čajovka

Příprava na čajovku není nijak zvlášť složitá. Není to sice procházka růžovým sadem a příprava trvá několik dní, ale vaše píle se vyplatí. Jako první si vezměte 1,5 kilogramů vychlazeného vepřového plecka a 1,5 kilogramů vepřových boků bez kostí, blan, chrupavek, kůže a měkkého tuku.

Maso nakrájejte na kostičky o velikosti 5 x 5 centimetrů. Masové kostičky následně nechte 24 hodin v lednici. Druhý den vychlazené maso osolte, přidejte 1 gram nakládací soli, 3 gramy bílého mletého pepře, gram mleté sladké papriky, gram třeného česneku a vše důkladně promíchejte. Vaši směs dejte do nádoby a opět nechte den v lednici.

close info Kreminska / Shutterstock zoom_in Maso nakrájejte na kostičky a dejte jej zamrazit.

Druhý den už můžete začít s mletím masa. Vaši masovou směs umelte najemno. Následně ji ještě vyšlehejte v mixéru, aby získala jemnost a konzistenci másla. Jen si dávejte pozor, aby se maso během procesu míchání moc nepřehřálo.

Jakmile budete s mícháním hotovi, narazte vše do cutisinu a važte jednotlivé buřtíky. Jeden takový buřtík by měl mít zhruba 100 maximálně 120 gramů. Je důležité, abyste po každém buřtíku udělali pevný dvojný uzel. Jednotlivé prameny poté zakončete pevným očkem, zavěste je na hůl a dejte do lednice odpočinout zhruba na půl dne.

Dokonalá pomazánka

Druhý den je potřeba čajovky dát do udírny. Hustým kouřem z tvrdých pilin je uďte dva dny. Teplota kouře by se měla pohybovat kolem 12-14 stupňů celsia. A máte v podstatě hotovo. Už jen stačí, když je uchováte v ledničce. A jakmile k vám domů zavítají hosté, můžete servírovat. Není to sice nejlehčí recept na pomazánku, ale zaručeně s ní potěšíte a nasytíte mnohé. Dobrou chuť.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty.cz