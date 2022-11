Cappuccino řezy: Hotové bleskem a chutnají naprosto božsky

Milujte chuť cappuccina? Připravte si doma lahodné řezy plné chuti, které potěší nejen všechny milovníky kávy! Vynikající moučník s chutí cappuccina si zamilujete vy, vaše rodina i přátelé.

Cappuccino řezy jako z cukrárny

Cappuccino je všem dobře známý nápoj z kávy, který se stal oblíbenou zimní horkou lahůdkou. Chuť kávy s mlékem a mléčnou pěnou je také oblíbenou příchutí cukrovinek, zmrzliny nebo moučníků, z nichž si jeden dnes představíme.

Podívejte se, jak dělá cappuccino řezy paní Helena. Příprava není nijak náročná a pokud máte kuchyňského robota, pak je to ještě snazší:

Co budete na cappuccino řezy potřebovat?

S kuchyňskými pomocníky nebo bez, příprava cappuccino řezů spočívá v upečení piškotového korpusu a vyšlehání pudinkovo máslového krému. Pokud máte raději šlehačkové náplně a zdobení, můžeme vám nabídnout i takový krém. Co budete na přípravu potřebovat? Nic zvláštního. Jen do piškotu přijde trocha instantní kávy a do krému instantní cappuccino.

Na piškot si přichystejte 5 vajec rozdělených na žloutky a bílky, 150 g moučkového cukru, 100 ml oleje a 130 ml vody, 2 lžičky instantní kávy, 100 g polohrubé mouky s 100 g hladké mouky a vmíchanou půlkou kypřicího prášku.

Začněte tím, že si předehřejete troubu na 150 °C a plech či formu vyložíte pečicím papírem.

Milujete cappuccino? Zdroj: Shutterstock

Pečení cappuccino řezů

Žloutky s cukrem vymíchejte to bělavé husté pěny. Přidejte vodu s olejem i instantní kávou a znova nechejte dobře promíchat. Poté přidávejte mouku promíchanou s práškem, ale pomalu po lžicích. Na závěr vypracujte z bílků tuhý sníh a zlehka jej vmíchejte do těsta.

Vzniklé hladké těsto vylijte a uhlaďte na plechu, aby byla vrstva rovnoměrná. Pečte v troubě asi čtvrt hodiny na 180 °C a po upečení nechejte vychladnout.

Pokud máte rádi pudinkovo máslový krém, začněte právě přípravou pudinku, který uvaříte jako obvykle. Ještě do horkého pudinku přidejte instantní cappuccino a odstavte z plotny. Než se pustíte do dalšího šlehání krému, ujistěte se, že je pudink již vychladlý, respektive pokojové teploty.

Pudinkový krém je lehký a velmi chutný. Zdroj: Shutterstock

Do krému přijde čtvrtka másla pokojové teploty a balíček instantního cappuccina na přípravu jednoho šálku nápoje.

Máslo vyšlehejte metličkou a po částech přidávejte pudink, až vznikne konzistentní hladký krém, který nechejte vychladnout v lednici.

Korpus horizontálně rozřízněte, zbavte pečicího papíru a vršek korpusu poškrábejte vidličkou, aby krém na piškotu lépe držel. Z krému odeberte malou část bokem na zdobení a rovnou si ji dejte do zdobícího sáčku se špičkou. Pak krém rozdělte na dvě poloviny. První z nich potřete jednu část piškotu, tak aby byla vrstva pěkně rovnoměrná, a pak na ni položte druhou půlku piškotu. Potřete také tuto vrstvu a nechejte v lednici moučník ztuhnout.

Řezy zdobte až nakrájené. Aby vám to šlo pěkně, namáčejte nůž před každým řezem do horké vody a otřete do utěrky. Díky tomu bude každý řez moučníku krásně hladký a úhledný. Řezy dozdobené krémem můžete také ještě posypat hoblinkami čokolády nebo špetkou jemné instantní kávy.

Hoblinkami čokolády nic nezkazíte. Zdroj: Leszek Kobusinski / Shutterstock

Máte raději šlehačkový krém?

Pokud si libujete v krémech se šlehačkou, připravte si na krém 400 ml smetany ke šlehání a ztužovač, balíček instantního cappuccina a 3 lžíce moučkového cukru. Tyto ingredience společně vyšlehejte do pěkně tuhé směsi a na závěr přidejte 250 g mascarpone, které zapracujte do krému. Ten by měl být ve výsledku hladký a bez hrudek.

Tento krém neztuhne natolik, aby byl vhodný ke zdobení sáčkem se špičkou, ale to vůbec nevadí. Prezentaci můžete dohnat čokoládou, instantní kávou nebo třeba nasekanými ořechy, které se ke cappuccinu také skvěle hodí.