Upečte si buchtu z květů černého bezu. Je vynikající, voňavá a zvládne ji i dítě

Na každém rohu nyní vidíme květy bezu černého, jež jsou všeobecně známé a oblíbené. Používají se na výrobu sirupu nebo čaje. Zkuste je však využít jinak a objevte nové a lahodné recepty.

Zdravotní benefity černého bezu

Keř bezu černého se dožívá až sta let. Rostlina obsahuje hodně cukru a vitamínu A,B a C. Květ je potopudný, močopudný, ničí hnilobné bakterie a čistí zahleněné průdušky. Studie z roku 2004 zjistila, že užívání 15 ml bezinkového sirupu čtyřikrát denně pomáhá zlepšit příznaky nachlazení a zkrátit dobu nemoci až o 4 dny. Využít ho můžete také při bolestech hlavy, zubů a uší, menstruačních potížích nebo na křečové žíly. Posiluje totiž cévní stěnu. Plod bezu je účinné projímadlo. Nekonzumuje se syrový, protože je jedovatý. Pokud ho ale usušíme nebo uvaříme, není nebezpečný. Pomáhá při migrénách a snižuje tlak krve. Květy a bezinky jsou vynikajícím zdrojem antioxidantů. Například jeden z antokyanů nalezených v bobulích má 3,5krát větší antioxidační sílu než vitamin E.

Květy černého bezu obsahují vitamíny a antioxidanty. Zdroj: Shutterstock.com

Neobvyklé recepty z bezu

Likér nebo šťáva. To jsou produkty, které už vyráběly naše babičky. Zkuste však vyzkoušet i méně obvyklé recepty.

Kosmatice

Možná jste o ni slyšeli, ale ještě ji neochutnali. Jedná se o smažený květ bezu černého v pivním těstíčku.

Budete potřebovat:

čerstvě natrhané květy, které omyjte pod tekoucí vodou a nechte v sítku okapat. Husté těsto si vyrobíte z půl litru piva, 1 vejce, polohrubé mouky, soli, pepře a trošky mletého zázvoru

Vše smíchejte dohromady. Květy do těstíčka namočte a smažte na oleji.

Fermentovaná bezinková limonáda

Lahodná a zdravá. To je fermentovaná bezová limonáda. Květy bezu by měly začít kvasit přirozeně, pokud jim však chcete pomoci, přidejte do vody trochu kůrky z kváskového chleba.

Na limonádu budete potřebovat:

35 bezinkových květů, 1 litr vody, 1 kg cukru, citrónovou šťávu a 5 litrovou zavařovací sklenici

Květy omyjte a nechte okapat. Vodu s cukrem svařte a počkejte, než vychladne na cca 40 stupňů Celsia. Poté roztok nalijte do zavařovací sklenice, přidejte citrónovou šťávu a květy. Roztok uložte na okenní parapet na 4-7 dnů. Nezapomeňte odpouštět vzduch.

Lahodná a zdravá. To je fermentovaná bezová limonáda. Zdroj: nada54/Shutterstock.com

Buchta z květů bezu černého

Tato buchta vás určitě překvapí svou lahodnou chutí. Nejprve si připravte bezové mléko. Převařte 100 ml mléka a poté jím zalijte 10 g bezových květů. Nechte přes noc louhovat. Ráno květy sceďte a vymačkejte.

Na těsto si připravte:

250 g změklého másla, 200 g cukru, 4 vejce, 50 g bramborového škrobu, 1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry, 350 g hladké mouky, 2 čajové lžičky prášku do pečiva a 20 g květů bezu černého

Změklé máslo vyšlehejte společně s cukrem do pěny. Přidejte citrónovou kůru, vejce, škrob, mouku a prášek do pečiva. Na konec přilijte bezové mléko a přidejte květy. Vše promíchejte. Těsto nalijte do vymazané formy a pečte při 180 °C cca 50 minut.