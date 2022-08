Plody černého bezu jako borůvky: Zapomenutý recept našich babiček je až zázračný

Na keř černého bezu můžete narazit prakticky všude. Většině lidí ale nedochází, že nám tato bylina přináší spoustu pozitiv pro naše tělesné schránky. Zkuste si z tmavých kuliček černého bezu připravit vynikající kompot!

Bez černý je sám o sobě strom plný kouzel. Každičká část se dá nějakým způsobem využít. Na jaře možná řada z vás dělá zásobu bezinkové šťávy z květních talířů. Na podzim se naopak pracuje s černými kuličkami. Plody jeden suší, druhý vaří sirup. My však přinášíme k jiný recept. Znáte bezinky na způsob borůvkového kompotu?Takto zavařené bezinky se dají použít například na koláče. Nachystané máme pro vás dva postupy, abyste si mohli vybrat pro sebe ten sympatičtější.

Černý bez Zdroj: Shutterstock.com

Účinky černého bezu

Čaj z květů tohoto keře je klasikou proti nachlazení. Zvyšuje totiž potivost, pomáhá zahleněným průduškám a ničí bakterie. Přidává se i do inhalačních směsí, kde pomáhá proti bolestem hlavy, uvolňuje rýmu a uleví i uším a zubům.

Černé plody bezu – bezinky, se mohou v malé míře konzumovat i syrové, ale pozor na ně, neboť jsou projímavé. Spíš si je lidé suší nebo vyrábí sirup. Plod bezu má super účinky na nervový systém. Uleví při zánětu nervů, třeba toho trojklaného, ale pomůže i při bolestech ohledně vyhřezlé ploténky. Používá se i olejový extrakt z listů, kterým se postižená místa potírají.

Bezinkový kompot jako borůvky

Nejprve vám nabídneme časově kratší recept, který vám zabere opravdu minimum času. Vždy se používají zcela zralé bezinky, ty nedozrálé zelené vyhoďte. Plody pečlivě otrhejte, mrňavá stopečka na kuličce nevadí. Pokud nechcete mít obarvené ruce, vezměte si raději rukavice. Otrhané plody vsypte do zavařovačky o objemu plus mínus 0,7 litru, pocukrujte je 3 lžícemi cukru, zalijte vše vodou, sklenici uzavřete víčkem a zavařte na 20 minut při cca 80 °C.

Domácí kompot z černého bezu se hodí třeba na koláče. Zdroj: Profimedia

Bezinkový kompot prokládaný cukrem

Bezinky zbavte stopky a dejte je do sklenic tak, jako v předešlém receptu. Budete potřebovat 2 litry bezinek a 300 g cukru. Plody prosypte cukrem a v tomto stavu nechte stát do druhého dne. Bezinky slehnou, takže k nim přidejte další plody, opět je zasypte dalším cukrem a nechte zase stát do dalšího dne. Třetí den udělejte znovu to samé – doplňte plody s cukrem, poté už sklenice uzavřete a sterilujte při 80 °C cirka 13 minut.

