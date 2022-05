Květ černého bezu: Nasušte si právě teď velkou zásobu, čaj z něho je všelék

Květy černého bezu mají takové léčivé účinky, že zastoupí polovinu lékárničky. Na co všechno je můžete využít?

Podle historiků se černý bez začal pěstovat už před 4000 lety a právě proto patří mezi nejstarší rostliny. Pro Evropany má podobný přínos jako pro Asiaty bambus – dá se z něj totiž vytvořit spousta blahodárných věcí.

Věděli jste třeba, že ze dřeva černého bezu se na Slovensku odjakživa vyrábějí fujary a píšťaly? A třeba takové bezové listy si naši předkové sypaly moukou a používali je jako přírodní náplasti na rány či pokousání od vzteklého psa…

Černý bez měl i mystický rozměr – dával se jako svatební dar novomanželům, aby s tímhle keřem přečkali všechno dobré i zlé. Popravdě... nebyl to zase až tak špatný nápad. Černý bez je totiž skutečně parťák do nepohody. A pokud si usušíte jeho květy (zrovna teď kvetou), bude se vám žít mnohem lehčeji…

Sběr a sušení květů

Otrhat černý bez není žádná velká práce. Květy černého bezu jsou větší než dlaň. Nejlépe se sklízejí během slunného a suchého počasí. Ideální dobou je poledne, kdy jsou krásně proschlé a opojně voní. Květy v čerstvém stavu obsahují velké množství vitaminu C, abyste tuhle devízu co nejlépe zachovali, snažte se bez sušit hned po otrhání.

Způsobů sušení je spousta – můžete bez svázat do kytiček a někde je zavěsit. Někteří lidoví léčitelé dávají bylinku ve slabé vrstvě na síto (nebo do bedýnek) a suší ji na suchém a dobře větraném místě – například na půdě. Dovolené je i umělé sušení v sušičce, jenom teplota nesmí přesáhnout 40 °C, jinak by léčivka ztratila většinu svých zdravotních benefitů.

Květy černého bezu netrhejte ráno. Mohly by navlhnout rosou a špatně se sušit. Zdroj: Profimedia

Skladování květů černého bezu

Sušený bez se skladuje v suché a dobře uzavíratelné sklenici. Pokud chcete, můžete ho smíchat i s jinými bylinkami, jako jsou například květ lípy, sušená meduňka nebo máta. Sušená bylinka se nejvíce používá pro přípravu čaje, který je přírodním lékem na spoustu neduhů. Uleví vám například při nachlazení, zahleněných průduškách, teplotě či bolestech hlavy. Můžete ho použít i jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní, bolestech v krku či paradentóze. Sušená bylinka vám vydrží celý rok.

Jak si udělat bezový čaj

Připravte si: 2 lžíce sušených bezových květů a vroucí vodu.

Postup je jednoduchý: Do hrnku vložte 2 lžíce sušených bylinek a zalijte je vroucí vodou. Čaj nechte zhruba 10 minut louhovat, poté ho zceďte a můžete pít. Chuťově je bezový čaj příjemně nasládlý, takže není potřeba ho nějak zvlášť doslazovat. Můžete ho pít při obtížích nebo jako prevenci pro posílení imunity.

