Babička mi prozradila svůj recept na sirup z černého bezu. Dělala ho bez vaření

Využijte pro své zdraví přírodní poklad, který je často pokládaný za obtížný a bujný plevel. Momentálně začíná rozkvétat a narazíte na něj skoro na každém kroku. Černý bez a jeho květy jsou právě teď naprosto nepřehlédnutelné a jistě neuniknete ani jejich vůni. Udělejte si z nich sirup bez vaření podle receptu našich babiček.

Téměř všudypřítomný černý bez zná jistě každý. Je velice odolný a poměrně rychle se rozrůstá. Přírodu zkrášluje svým zjevem dokonce dvakrát do roka. Právě teď na jaře, kdy rozkvete plochými žluto bílými květy, které mají svou typickou silnou vůni. Černý bez je zajímavý ale i na podzim, kdy mu opadávají zažloutlé listy a z květů se stávají sytě vínové plody. Využijte teď čerstvých voňavých květů k výrobě skvělého léčivého sirupu. Bude se vám hodit nejenom při nachlazení, můžete z něj vyrobit i příjemnou letní zdravou limonádu.

Jak si vyrobit sirup z černého bezu? Podívejte se ve videu:

Jak květy bezu připravit

Na připravovanou dávku budete potřebovat asi tak 40 velkých květů černého bezu. Pokud chcete být šetrní k přírodě, neměli byste nikdy z keře sebrat více než polovinu květů, aby mohl pokračovat ve svém přirozeném cyklu. Květy nikdy moc neoklepávejte, ani neoplachujte, aby se na nich udrželo co nejvíce pylu. Je to velice důležité pro kvalitu sirupu.

Doma bez rozložte na čistou utěrku, aby měl čas odejít veškerý hmyz. Protože se květy nemyjí, buďte pečliví již při samotném sběru a vybírejte vždy jen květy nepoškozené a v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných silnic.

Květy nikdy moc neoklepávejte, aby se na nich udrželo co nejvíce pylu. Zdroj: Archiv Farma Křížov

Sirup z černého bezu za studena

Dejte si vařit do velkého 3 l hrnce vodu, převařte ji a nechte ji zcela vychladnout. Připravené květy naplňte do předem vysterilizované 3 l sklenice, která prošla v troubě teplotou 150 stupňů Celsia, a to až po horní okraj. Přidejte očištěné a pokrájené 3 až 4 citrony a zalijte celý obsah převařenou vychladlou vodou. Přiklopte a nechte 24 hodin louhovat.

Následně si zvažte hrnec, v němž budete sirup připravovat. Pak si do něho vložte cedník a vyložte jej plátýnkem, můžete použít i čistou plenu. Vylijte veškerý černý bez z velké zavařovací sklenice do cedníku, nechte okapat a potom plátýnko pečlivě vymačkejte.

Samotný hrnec s nektarem opět zvažte a od této váhy odečtěte váhu prázdného hrnce. Vyjde vám tak množství krystalového cukru, který budete potřebovat. V tomto případě to bude něco kolem 3 kg, které vmíchejte do výluhu z černého rybízu a řádně promíchejte společně s 2 lžícemi kyseliny citronové. Pak za stálého míchání ohřejte na sporáku, ale pouze do bodu varu a ihned odstavte. Nevařte! Ještě horký sirup naplňte do připravených sklenic a uzavřete. A máte hotovou zásobu na celý rok.

Do sklenice vložte ve vrstvách květy bezu a citrony. Zdroj: shutterstock.com

Posilte zdraví bezovým sirupem

Bezový sirup se hodí jako účinný pomocník při jakémkoliv nachlazení. Funguje na rýmu i kašel, na zahleněné průdušky a dokonale likviduje nebezpečné choroboplodné zárodky. Květy černého bezu mají potopudný účinek, a proto skvěle pomáhají i se snižováním horečky.

Když budete konzumovat sirup z bezových květů pravidelně, získáte vitaminy A, B1, B2, B3 a C. Doplníte tělu i bioflavonoidy, známé antioxidanty s protizánětlivým, antibakteriálním a protirakovinným účinkem.

Využijte sirup a pijte letní limonádu

Sirup můžete v pravidelných dávkách užívat i poměrně příjemnou formou, která osvěží v horkých parných dnech. Stačí jej rozředit s vodou a přidat pár lístků máty či meduňky a plátek čerstvého citronu.

