Sirup z bobulí černého bezu: Zdravotní zázrak za pár korun léčí 7 nemocí

Chcete vyzkoušet přípravu sirupu z bezinek? Směle do toho. Sirup z plodů černého bezu není jen dobrý, ale také léčivý. Bez je významnou léčivkou, která zlepšuje především imunitu těla a od toho se odvíjí vše ostatní. Vyrobte si lahodný a voňavý všelék i vy.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.lidovky.cz, ncbi.nlm.nih.gov

Sirup z magického černého bezu

Černý bez je rostlina po všech stránkách zajímavá i léčivá a dokládají to i vědecké studie. Při zpracování bobulí černého rybízu, kterým se také říká bezinky, si dejte pozor na tepelné zpracování, které je v tomto případě rozhodně vhodné. Zatímco jiné léčivky před vysokými teplotami chráníme, aby o své léčivé účinky nepřišly u bezu je to trošku jinak. Čerstvé bobulky jsou totiž projímavé, a proto je bez újmy možné zkonzumovat jen několik kuliček. Chcete-li však použít velké množství bezu a zpracovat jen na šťávu nebo sirup pak určitě nechejte čerstvý bez projít krátkým varem.

Chcete se podívat na detailní postup přípravy bezinkového sirupu? Toto video vám celý proces přiblíží.

Jak připravit léčivý sirup z bezinek?

Samotná výroba sirupu není nijak závratně složitá, ale jako u všeho drobného ovoce je s ním hodně práce. Sběr plodů bezu je poměrně jednoduchý díky tomu, že větvičky je možné ulamovat celé. Nasbírané plody přineste domů, omyjte je pod tekoucí vodou a začněte očesávat. To můžete udělat různým způsobem. Dobře vyzrálé kuličky můžete obrat prsty, ale jde to také obyčejnou jídelní vidličkou nebo řídkým hřebenem. Pozor, kuličky silně barví. Používejte při vaření jen staré utěrky či hadříky, kterých vám nebude líto.

Na tři kila obraných bezinek budete potřebovat dvě kila cukru, 40 g kyseliny citronové, 5 hřebíčků a jednu celou skořici.

Dobře vyzrálé bezinky nejen léčí, ale také skvěle barví. Zdroj: Shutterstock.com / T. Kimmeskamp

Postup přípravy sirupu z černého bezu

Sirup můžete připravit několika způsoby. Rozdíl je především v tom, zda se o to pokusíte ručně, což je samozřejmě možné, anebo si vezmete na pomoc odšťavňovač na drobné ovoce. Většina běžných domácích odšťavňovačů na toto drobné ovoce nestačí, ale mlýnky na ovoce si poradí i s bezinkami.

Přečtěte si doporučení v manuálu, vyzkoušejte to a uvidíte. Pokud však žádné takové přístroje nevlastníte, nevěště hlavu a očesané bobulky v hrnci rozmačkejte či rozmixujte tyčovým mixérem. Aby to šlo lépe můžete přidat trošku vody, ale jen nepatrně, ať příliš hmotu nenaředíte.

Přepasírujte přes cedník, pevné zbytky vyhoďte. Do šťávy přidejte cukr, koření i kyselinu citronovou. Směs pomalu zahřívejte a přiveďte k varu. Stačí povařit jen 2 až 5 minut, vytáhnout a vyhodit koření a můžete plnit do sterilizovaných lahví.