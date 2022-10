Skvostné červené maso podle Hanky Zagorové: Takto ho připravovala její maminka

Takzvané červené maso připravovala maminka Hanky Zagorové s oblibou. Asi i proto si ho ráda chystala na stůl i samotná „Hanička písnička“. Chcete tuto dobrotu ochutnat taktéž?

Smutná zpráva o skonu velké zpěvačky s velkým srdcem a velkým hlasem, překvapila a zasáhla asi každého obyvatele Česka. Jedinou útěchou nám může být jen to, že nás bude i nadále provázet její nesmrtelná tvorba. O to jediné se opravdu bát nemusíme, neboť písně Hanky Zagorové budou i v budoucnu znít na zábavách, doma v obývácích a na svatbách…

Nachystejte si 8 - 10 plátků vepřové pečeně. Zdroj: Shutterstock

Jak připravit červené maso

Nejprve si smíchejte mletou sladkou papriku s miskou hladké mouky a odložte stranou. Osm až deset plátků vepřové pečeně si omyjte, osušte, nakrojte, aby se nescvrklo, a naklepejte. Pak maso posolte. Nachystejte si pekáč, který můžete využít jak na plotýnce, tak i v troubě. Do pekáčku si nalijte malé množství olivového oleje a nechte pořádně na plotně rozpálit.

V mezičase obalte plátky masa v mouce s paprikou, poté je prudce nechte zatáhnout na rozpáleném oleji. Maso by mělo mít krásnou barvu po paprice. Následně pekáček vložte do rozpálené trouby a pečte. Po několika minutách maso podlijte, překryjte poklicí, nebo něčím jiným příhodným, a pečte zhruba jednu hodinku. Během pečení maso alespoň jednou přetočte a pokud zjistíte, že se většina vody vypekla, doplňte ji. Pár minutek před tím, než se maso bude vytahovat z trouby, na každý kus masa položte kousek másla.

Vařené brambory jsou k červenému masu ideální příloha. Zdroj: Shutterstock

Vařené brambory, ideální příloha

Každý jednou s vařením začínal, samozřejmě i my. A pro začínajícího kuchtíka je problém uvařit i „obyčejné“ vařené brambory, protože ve většině receptů je napsané jen – jako příloha se hodí vařený brambor. Takže pro vás, kteří s vařením moc zkušeností nemáte:

Brambory si nejprve omyjte, zhruba půl kila, většinou jsou dost špinavé. Jestliže jste si koupili čistější, ani je mýt nemusíte. Pak si brambory oloupejte, někdo používá škrabku, někdo nůž, ale při použití nože je většinou více odpadu. Oloupané brambory opláchněte, nakrájejte na větší kousky a propláchněte ve vodě, nechte okapat. Poté je přendejte do většího hrnce, zalijte 1,5 litrem studené vody. Do vody přidejte lžičku soli (časem si přijdete na svoje ideální množství), lžičku kmínu (plus libeček) a zapněte sporák. Brambory se vaří zhruba 15 minut, ale raději zkuste brambor propíchnout nožem, popřípadě ochutnat.

Zdroje: www.receptyonline.cz, fresh.iprima.cz, magazin.recepty.cz