Jak udělat fantastické červené zelí: Klasický způsob našich babiček je nejlepší

Kachnu bez zelí si umí představit málokdo. Máte raději bílé nebo červené zelí? Obě? My se v dnešním článku soustředíme na to červené. Zkuste si ho s námi připravit podle známé kuchařské kouzelnice Florentýny.

Dušené zelí se připravuje různými způsoby a s různým kořením. Preferujete kysané, čerstvé nebo sterilované? Další otázkou může být i konzistence – zahuštěné nebo nezahuštěné? Zelí je vcelku jednoduchá příloha, ale to neznamená, že ho budeme nějakým způsobem šidit. Naopak si ho pořádně vymazlíme!

Červené zelí je jemnější a sladší než to bílé. Zdroj: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Červené zelí

Červené zelí je o něco jemnější než to bílé. Při přípravě je ale úplně jedno, jestli chystáte červené nebo bílé zelí. Postup je stejný, výsledek se bude lišit samozřejmě v barvě a v chuti.

Jaké zelí vybrat?

Kysané zelí – vzniklo mléčným kvašením a jeho pozitivní účinky na organismus jsou úžasné. Při nákupu si ale vždy přečtěte složení, protože na kvalitním kysaném zelí má být uvedena pouze sůl, kmín a možná pár dalšího koření, ale to je vše.

Čerstvé zelí – při dochucování ho budete muset více doladit, než to kysané, protože kysané má samo o sobě kyselou chuť. Na čtyři porce je potřeba nakrouhat zhruba 600 g zelí.

Jak si udělat kysané zelí doma

Není nic jednoduššího, než si vybavit spíž kysaným zelím, které si připravíte doma. Výhody to samozřejmě má velké, protože jste si jisti složením. Nakrouhejte si potřebné množství zelí (odvíjí se i od místa ve spíži) a nasypto ho do velké nádoby, přidejte sůl (na jeden kilogram zelí se počítá cca 30 g soli), posypte kmínem a můžete přidat několik kuliček celého pepře (dle chuti). Vše dobře promíchejte a 3 hodinky nechte pouštět šťávu. Následně začněte pěchovat do sklenic tak, aby byla společně se zelím ve sklenici i šťáva a uzavřete víčkem. Vyskládejte na plech a uložte do tepla. Nelekněte se, víčka se „nafouknou“ a bude ze sklenic vytékat voda. Nechte v teple pracovat 2 – 3 týdny, víčka by se mezitím měla přichytit. Může se stát, že se některá nepřichytí, což by nemělo vadit, ale berte je raději ke zpracování přednostně.

Na celý postup se můžete podívat na tomto videu (nemusí vás mást, že je v přípravě použité bílé zelí, postup je stejný i u červeného):

Jak na vynikající přílohové zelí

Následující postup je pro přípravu z čerstvého zelí.

Potřebné ingredience:

750 g čerstvého červeného zelí

3 – 4 lžíce cukr krupice

půl lžičky soli (dle chuti)

jedna cibule

1 lžička hladké mouky

2 lžíce oleje nebo sádla (v nejlepším případě husí nebo kachní)

2 – 3 lžíce octa

Postup přípravy:

Zelí nakrouhejte na nudličky, v cedníku spařte horkou vodou (je to důležitý úkon, protože se zelí zbaví čpavých látek a bude stravitelnější).

Na sádle (oleji) dozlatova osmažte jednu najemno nakrájenou cibuli, ale dejte jí dostatek času, aby výsledek byl naprosto famózní. Jelikož připravujete zelí červené, bude lepší i červená cibule, kvůli estetickému výsledku.

Přidejte ke zlatavé cibuli do hrnce spařené zelí a půl lžičky soli. Přilijte i dvě lžíce vody, přikryjte pokličkou a duste půl hodiny na nízký výkon plotýnky, aby se zelí nepřipalovalo.

Po požadované době „pocukrujte“ vršek zelí hladkou moukou a bez míchání ještě cca 8 minut poduste. Až poté mouku se zelím promíchejte, přidejte cukr a ocet podle toho, jak to máte rádi.

Samozřejmě můžete vyzkoušet i zajímavější varianty s různorodým kořením. Například se do zelí při přípravě dává tyčinka skořice, kyselá jablíčka, hřebíček, pepř, perníkové koření, bobkový list, badyán a podlévá se třeba červeným vínem. Fantazii se meze nekladou! Koření je vhodné umístit po dobu vaření do varného sáčku, abyste ho mohli po dokončení snadno vyndat.

