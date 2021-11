Jak udělat dokonalé červené zelí. Šéfkuchaři mají jednoduchý trik

Bez dokonale ochuceného červeného zelí se neobejde žádná pečínka. Ať jde o kachnu, svatomartinskou husu nebo vepřové maso. Zelí je nejen lahodné, ale také zdravé. Inspirujte se trikem šéfkuchařů a uvařte nezapomenutelné červené zelí.

Červené zelí

Červené zelí na první pohled zaujme svou výraznou barvou a lehce pepřovou chutí. Tyto dvě indicie napovídají, že červené zelí není jen tak obyčejná potravina. Za červeno-fialový pigment mohou flavonoidy, které účinně bojují proti rakovině. Ostrá chuť je výsledkem přítomnosti sloučenin síry, jež zmírňují záněty a bojují s bakteriemi. Mimo těchto látek obsahuje červené zelí vlákninu, vitamín C, vitamíny skupiny B a provítamín A.

Jak nakrájet zelí

Ještě před samotným dušením je třeba zelí nakrájet nebo nakrouhat. Tvrdá hlávka může znamenat výzvu. Poradí si s ní ale dobře naostřený nůž a silné ruce. Nejdřív z hlávky odstraňte viditelně poškozené vnější listy, které jsou zvadlé nebo popraskané. Rozřízněte ji na polovinu a poté na čtvrtky. Lehce tak odstraníte tvrdý košťál. Zelí krájejte vertikálně a hlávku pomalu otáčejte, aby listy nevypadávaly. Nechcete-li dlouhé nudličky, hlávku ještě jednou překrojte. Zelí také můžete krouhat na struhadle. To položte do misky, aby plátky padaly rovnou dovnitř.

Ještě před samotným dušením je třeba zelí nakrájet nebo nakrouhat.

Dušené červené zelí

Zkusili jste v restauraci červené zelí a překvapila vás jeho lahodná a jemná chuť? Tajemnou ingrediencí, kterou šéfkuchaři používají, je jablko. Přidejte si ho do svého receptu i vy. Na lahodné a voňavé zelí budete potřebovat hlávku červeného zelí o váze cca 1,23 kg, 4 lžíce oleje, 2 velké cibule, 2 větší jablka, 2 lžíce třtinového cukru, 4 celé hřebíčky, kousek (2x2cm) celé skořice a 150 ml červeného vína na podlití.

Dušené červené zelí - postup

Nejprve si nakrouhejte zelí. Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobno, jablka zbavte slupky, odstraňte jádřince a nakrájejte je na kostky. Vezměte si dostatečně velký hrnec a rozehřejte olej. Vhoďte cibuli a smažte do té doby, než začne dostávat barvu, přidejte cukr a nechte ji lehce zkaramelizovat. Vhoďte jablka a 2-3 minuty míchejte. Nyní do hrnce vložte zelí, zalijte ho 150 ml vody nebo červeného vína, přidejte hřebíček, skořici a přikryjte pokličkou. Zelí duste asi 20-50 minut do měkka. Pravidelně sledujte, zda se voda nevypařila a směs se nezačíná připalovat. Pokud jsou na dně hrnce výpečky, přidejte trochu vody a zamíchejte je do zelí. Krásně ho dochutí. Pokud se vám bude zdát, že je zelí příliš kyselé, přidejte k němu trochu medu. Je-li naopak moc sladké, zakápněte ho octem nebo citrónovou šťávou.

Dušené červené zelí je skvělou přílohou k masu.

S jíškou nebo bez

Aby mělo zelí kašovitější konzistenci, můžete do něj přidat jíšku. Tu si připravíte z másla a hladké mouky. „Na pánvičce rozpalte rostlinný tuk, zasypejte ho hladkou moukou a stále míchejte. Světlou jíšku získáte tak, že mouku necháte v rozpáleném tuku jen zpěnit," radí šéfkuchař Zdeněk Hradecký.

