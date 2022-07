3 dobroty z českých letních komedií: Čím se cpaly hvězdy filmového plátna?

Kdo by si rád večer nepustil, ideálně při klepání letního deště na střechu, českou letní komedii. U některých se vám dokonce budou sbíhat sliny! Tři letní pecky pro vás máme nachystané!

Letní nálada, sluníčko, večer a vlahý deštík… to je ideální čas si zalézt k televizi a pustit si nějakou českou klasiku. A že jich není málo! My jsme pro vás vybrali tři, které jsou spojené i s dobrým jídlem. Nechte se inspirovat letními komediemi a zítra budete mít co vařit.

V jižních Čechách se točila spousta krásných filmů, v nichž se vařily dobroty. Zdroj: Shutterstock

Slunce, seno… zase králík?

Ze všech třech letních komedií znáte nejméně dvě hlášky, přiznejte se. Scéna při stahování králíka utkvěla mnoha lidem v paměti. „Drž to pořádně, nebo ti jednu fláknu.“ nebo „Ani Pinďa to už nežere!“ uslyšíte z úst mnoha lidí i dnes. Tato série komedií od Zdeňka Trošky jsou pro někoho poklad, pro někoho brak, ale hlášky jsou nesmrtelné. A recepty z králíka taky! Proto pro vás jeden máme, na česneku!

Co potřebujete:

naporcovaného králíka

cibule

6 – 8 stroužků česneku

100 g sádla

lžíce hladké mouky (nemusí být, záleží na vaší chuti)

lžička kmínu

sůl dle chuti

Příprava:

Připravený pekáč vymažte sádlem, na dno naskládejte cibuli nakrájenou na kolečka a na ní položte naporcovaného králíka. Kousky masa nasolte, potřete prolisovaným česnekem, posypte kmínem a strčte do vyhřáté trouby. Pečte minimálně 2, 5 hodiny na 150 °C. Během pobytu v troubě maso podlévejte trochou vody, obracejte a přelévejte šťávou. Jakmile bude králík zlatavé barvy a bude měkký, je hotovo. Jestliže máte rádi hustější omáčku, poprašte vypečenou šťávu moukou. Podávejte ideálně se špenátem, na který je recept níže.

Králík na česneku je to nejjednodušší, co můžete zkusit. Zdroj: Shutterstock.com / Marina Onokhina

Špenát „doňa Isabela“

Nezapomenutelný film Což takhle dát si špenát patří ke klasice české kinematografie. Liška se Zemánkem se dočkají po pozření špenátu nečekaného omládnutí, ale takové eso v rukávu pro vás bohužel nemáme. Připravený je pouze luxusní špenát se smetanou.

Suroviny:

3 stroužky česneku

menší cibule

2 lžíce sádla

hrnek smetany na vaření

4 lžíce hladké mouky

mražený špenát

sůl

Jak na to:

Česnek s cibulí si pokrájejte najemno. V hrnci rozpalte sádlo, přihoďte cibuli s česnekem a nechte zpěnit. Přidejte smetanu a špenát, přikryjte pokličkou a sem tam promíchejte, aby zmrzlý špenát povolil. Poté po troškách vmíchejte mouku, pozor na hrudky! Nakonec nechte špenát chvíli probublat a bašta je na světě.

Špenát s králíkem? Ideální kombinace! Zdroj: Profimedia

„Okurkové" buchty od Vaška

Určitě si vzpomínáte na malého Vaška, jak se s tatínkem spiklenecky domlouvá na dalším tajném výstupu na skálu. U toho strouhá okurku do mísy na okurkový salát k večeři, ale dohadování s tátou je zajímavější a zajímavější, až se strouhání okurky přesune nad buchty pro dědečka! Ano, je řeč o filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Nebudeme vám nabízet recept na okurkové buchty, ale na vynikající ryhlobuchty s tvarohem.

Potřebné ingredience:

850 g polohrubé mouky

40 g čerstvého droždí

600 ml mléka (vlažného)

2 lžíce medu

2 vejce

150 g cukru

špetka soli

100 g rozpuštěného másla

Tvarohové buchty zmizí doma raz dva. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock

Náplň do buchet:

30 g mouky

500 g tvarohu

4 hrnky cukru

2 vejce

100 g hrozinek

citronová kůra z jednoho citronu

vanilkový cukr

Postup:

Všechny suroviny na těsto smíchejte, vyjma másla, a nechte 15 minut odpočinout. Po požadované době do těsta přimíchejte rozpuštěné a vychladlé máslo. Odložte na teplejší místo kynout, bude to trvat cirka 30 minut. Neusedejte ke kávě, protože si v této mezidobě musíte nachystat náplň.

Oddělte si bílky od žloutků. Tvaroh spojte s cukrem, citronovou kůrou, moukou, žloutky, rozinkami a vanilkovým cukrem. Následně si z bílků ušlehejte sníh a do směsi ho jemně vpravte.

Po vykynutí si těsto rozválejte, vykrájejte čtverce o velikosti 10x10 cm, doprostřed naaranžujte lžíci připravené náplně a „zauzlujte“. Jednotlivé buchty vyskládejte na plech s pečicím papírem a pečte při 170 °C přibližně půl hodinky.

