Poctivá česnečka našich babiček, je vynikající, rychlá a posiluje imunitu

Teploty klesají, bacily a viry útočí. Připravte se na ně pomocí lahodné a léčivé polévky, která je hotová za několik minut. Česnečka navíc funguje i při kocovině nebo žaludečních nevolnostech.

Česnek neodmyslitelně patří do naší kuchyně. Proto asi nikoho nepřekvapí, že ho znali a používali již pravěcí lidé. Nejstarší český nález je z doby kamenné asi před pěti tisíci lety. Po celý starověk se ke kulinářským i léčebným účelům využíval česnek ořešec, planý nebo medvědí. Ve středověku se lidé česneku začali bát. Podle lékaře Mattioliho česnek dokázal přivolat tzv. horkokrevným lidem syfilidu, malomocenství, prašivinu, vředy, lišeje, žloutenku, vnitřní vředy a mohlo se po něm i zešílet. Dopřát si ho mohli pouze tzv. studenokrevní a lidé hrubého těla. Česnek podle tehdejších představ odháněl všechnu jedovatost. „Jako lék se česnek uplatňoval zejména proti jedovatému uštknutí (to se pil s v vínem), proti otravě houbami i jiné otravě a jako protilátka při pokousání vzteklým psem," píše Magdalena Beranová ve své knize Jídlo a pití v pravěku a středověku. I přes varování lékařů se česnek začal hojně používat i v kuchyni. Připravovaly se z něj omáčky, kaše nebo se přidával do rybí huspeniny. S největší pravděpodobností se z něj vařila i polévka. „Typickým středověkým pokrmem je oukrop. Ale pozor, není to česnečka. Středověký oukrop je směs krup a luštěnin. Česnečku z něho udělala až Dobromila Rettigová," vysvětluje specialistka na středověkou kuchyni Iva Bella.

Česnek do naší kuchyně jednoznačně patří. Zdroj: profimedia.cz

Zdravotní benefity česneku

Česneková polévka se využívá při nachlazení, žaludečních potížích a kocovině. Česnek v ní obsažený má totiž zdraví prospěšné účinky. Obsahuje těkavé oleje, které jsou zodpovědné za léčivé vlastnosti a štiplavý zápach. Působí antibakteriálně, antivirově, protiplísňově a dezinfekčně. Mimo jiné se pyšní vysokým obsahem vitamínů A,B, C a E a sirných organických sloučenin. Působí jako preventivní prostředek kardiovaskulárních onemocnění, snižuje riziko aterosklerózy, lepkavost krevních destiček, ředí krev a hladinu cholesterolu. Může tak předcházet rizikům mrtvice či infarktu. Pokud se česnek konzumuje během nachlazení a chřipek, výrazně snižuje projevy a délku onemocnění.

Léčivá česnečka

Česnečka má pověst řídké a chudé polévky. Opak je ale pravdou. Naši předci dotáhli recept k dokonalosti. Navíc se tento pokrm pyšní tím, že je bleskově hotový a je nenáročný na suroviny. Důležité je, aby obsahoval dostatek tekutiny, která zavodní organismus, něco mastného, protože tuk nese chuť a dokáže zabránit pronikání alkoholu přes žaludeční stěnu do krve. Něco sytého v podobě sacharidů, jako jsou brambory a chléb, a samozřejmě léčivý česnek, nejlépe čerstvě prolisovaný.

Česneková polévka se využívá při nachlazení, žaludečních potížích a kocovině. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Česnečka podle našich babiček

Na dokonalou česnekovou polévku budete potřebovat 3-4 brambory, 3 stroužky česneku, máslo nebo sádlo, 1 lžičku soli, špetku kmínu, 2 špetky majoránky, 1 vajíčko,1 lžíci sekané petrželky a 2 krajíce chleba.

Česnečka - postup

Oloupejte brambory a nakrájejte je na centimetrové kostičky. Zalijte je asi 700 ml vody, přisypejte sůl, kmín a přiveďte k varu. Než brambory změknou, nakrájejte chleba na 1 cm kostky. V nepřilnavé pánvi rozpusťte sádlo nebo máslo a chleba opečte ze všech stran dozlatova. Jakmile jsou brambory hotové, přidejte k nim prolisovaný česnek a majoránku. Vařte přibližně jednu minutu, aby se chuť česneku prolnula s bramborovým vývarem. Mezi tím si rozkvedlejte vajíčko a vlijte ho do polévky. Zamíchejte a nechte ztuhnout. Nakonec vmíchejte nasekanou petrželku. Polévku podávejte s opečeným chlebem.

Zdroj: www.havlickobrodsky.denik.cz, www.novinky.cz, www.kucharkaprodceru.cz

BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vydání 3., rozšířené a upravené. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2498-5.