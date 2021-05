Vložte česnek a cibuli do mikrovlnky, usnadní vám to kuchyňské práce

Internet je plný zaručeně dobrých rad, ale málokterá vám opravdu usnadní život. Ta následující mezi ně ovšem patří. Zkusíte to jednou a už nikdy jinak. Stačí mít doma obyčejnou mikrovlnku.

Naše babičky si práci v kuchyni zjednodušovat nemohly, jelikož takové vychytávky doma neměly. Dnes už má mikrovlnku ale opravdu skoro každý a to je dobře. Díky ní se nám totiž u sporáku bude chtít být daleko častěji.

A teď o co jde. Skoro v každém, správném, českém jídle nesmí chybět cibule. Spousta slavných kuchařů má právě cibuli vytetovanou na svém těle. Je zkrátka nezbytná. Na levé ruce ji má vytetovanou třeba porotce z kulinářské soutěže MasterChef Česko Přemek Forejt.

„Zeleninu mám rád, a červenou řepu miluju. A pak se stejně všichni vrátíme k cibuli. Ta je úplně všude, i v každém základu,“ myslí si Forejt. Dochucuje 90 % jídel. Můžeme ji udělat nasladko i naslano.

Mikrovlnka vám ušetří čas a trápení

Nepříjemná je ovšem vždycky fáze příprav. Jak známo, z pravé české cibule nám při krájení hrozně slzí z očí a mnohdy musíme přestat a začít až za nějakou dobu. Toho se ovšem dá snadno zbavit. Stačí odkrojit dva konce a vložit cibuli do mikrovlnky po dobu 30 sekund.

Následně ji oloupejte a můžete začít krájet. Její zápach už nebude tak štiplavý. Ohřev zajistí rozpad enzymů, které uvolňují sirné plyny a způsobují dráždění očí.

Vraťte chlebu čerstvost

Obdobnou věc pak můžete udělat s česnekem. Pokud česnek dáte do mikrovlny, zbavíte ho poté velmi snadno slupky, která se za normálních okolností velmi špatně loupe. Za předpokladu, že potřebujete očistit větší množství česneku, přijde vám tahle rada vhod.

Česnek a cibule ale není jediné, na co můžete mikrovlnku využít. Lze tam totiž naházet i chipsy, kterým to navrátí křupavost nebo starší chleba, z něhož po pár sekundách v mikrovlnce budete mít pocit čerstvosti. Citron vám pro změnu dá zase více šťávy. No, kdo by to nezkusil?

Zdroje: pikant.cz, novinky.cz