Takto se vám česnek nikdy nezkazí a bude chutnat fantasticky i za rok

Česnek je nejen jednou ze základních surovin české kuchyně, ale i výborným přírodním antibiotikem. Pokud si ho chcete uchovat na zimu, udělejte to tak, aby vám vydržel co nejdéle a nedošlo ke znehodnocení jeho léčivých látek. Jednoduše jej naložte do sklenic.

Česnek patří mezi uznávané superpotraviny a obsahuje mnoho důležitých látek pro lidské zdraví. Proto je již po staletí používán nejen jako skvělé dochucovadlo mnohých pokrmů, ale i jako výborný přírodní lék. Není tedy od věci uchovat si tuto hodnotnou zeleninu na další použití. Existuje mnoho způsobů, aby vám česnek vydržel svěží a voňavý po celé zimní období. Poradíme vám pár jednoduchých triků, díky nimž vám vydrží i rok stále jako čerstvý.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Nakládaný česnek s bylinkami

Začněte tím, že si očistíte 2 kg česneku. Následně pokrájejte 1 svazek čerstvé petržele, 1 svazek čerstvé máty a 1 pálivou papriku nebo pár feferonek a společně je rozsekejte v mixéru. Do čistých sterilních sklenic vložte vždy 1 bobkový list, pár kuliček černého pepře a doplňte připravenými celými oloupanými stroužky česneku.

Začněte tím, že si očistíte 2 kg česneku. Zdroj: Shutterstock

Do každé sklenice přidejte 1 polévkovou lžíci nasekaných bylinek s feferonkou, 1 kávovou lžičku mleté červené papriky a 1 polévkovou lžíci kuchyňské soli. Poté zalijte vařící vodou a přidejte 1 polévkovou lžíci 70 % octa. Skleničky zavíčkujte a vložte do hrnce vyloženém utěrkou. Zalijte vodou a 15 minut sterilizujte.

Ve sklenicích lze uchovat i česnek neloupaný

Nejprve si rozdělte palice česneku na jednotlivé stroužky, které v tomto případě nemusíte loupat. Naskládejte je natěsno do čistých sklenic a pečlivě je prosypejte solí, která zeleninu bezpečně zakonzervuje a zajistí správnou regulaci vlhkosti. Sůl lze také nahradit papírovými utěrkami, kterými česnek náležitě proložíte. Nakonec všechny sklenice pevně uzavřete.

Naložte česnek do oleje

Celé oloupané stroužky česneku naskládejte do uzavíratelných sklenic a zalijte je kvalitním olivovým nebo slunečnicovým olejem. Buď můžete nechat česnek jen v této kombinaci, anebo lze také přidat různé bylinky a koření. Stejně tak je možné česnek utřít či pokrájet na menší kousky. Neplňte česnek až po okraj sklenic, protože časem díky oleji trošku zvětší objem a olej by mohl ze sklenice zbytečně vytékat. Takto připravený česnek skladujte v temnu a chladnu, nejlépe v lednici.

Celé oloupané stroužky česneku naskládejte do uzavíratelných sklenic a zalijte je kvalitním olivovým nebo slunečnicovým olejem. Zdroj: Shutterstock

Česnek ve víně

Opět si připravte celé oloupané stroužky česneku a poté si zhotovte svařením nálev ze 4 dl bílého vína, 2 dl vody, 2 dl octa, 100 gramů cukru a 2 lžiček soli. Do každé sklenice na dno kápněte pár kapek olivového oleje a poté vložte i česnek, který proložte celým pepřem, bobkovým listem a hřebíčkem. Máte-li rádi pikantní chuť, tak i pokrájenou feferonkou. Vše pak zalijte teplým nálevem, sklenice pevně uzavřete a sterilujte po dobu 15 minut zhruba při teplotě 85 °C.

