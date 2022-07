Co se stane, když česnek zalijete octem: Super rychlá a zdravá delikatesa

Bez česneku to v kuchyni není ono. A nemusí se jednat jen o kuchyň a vaření, protože svými obsahovými látkami česnek pomůže i při nachlazení. Máme pro vás nachystanou exkluzivní delikatesu, po které se rozhodně budete olizovat.

Česnek je milován i nenáviděn. Dokonce je ještě jedna možnost – milován, ale zakázán. U zahrádkářů nesmí česnek na záhonu chybět, domácí zásoby jsou nutností a ještě ke všemu se česnek ze zahrádky, s tím kupovaným, nedá srovnávat. Sklizeň česneku je občas neočekávaně výnosná, což je samozřejmě radostné, ale co s takovou hromadou česneku budete dělat?

Jestliže máte přebytek česneku, neváhejte a nachystejte si jednoduchou delikatesu! Zdroj: Shutterstock

Jak lze česnek uchovávat

Byla by škoda, kdybyste úrodu česneku nechali ladem a skladem, protože ho můžete uchovávat několika způsoby a nemusíte se strachovat, že by byl po měsíci na vyhození.

Zmrazení – ano, česnek jde jednoduše zamrazit. Vydrží v této podobě přibližně rok. Nejlépe uděláte, když česnek oloupete, šoupnete do sáčku a dáte zmrazit. Stroužky k sobě pravděpodobně přimrznou, oddělíte je od sebe bouchnutím o linku, pak už je můžete přendat do krabičky nebo opět do pytlíku (ten zabírá méně místa).

Naložení do soli – česnek oloupejte, prolisujte a smíchejte se solí. Na jedno kilo česneku je potřeba 350 gramů soli. Směs česneku a soli vložte do suché sklenice, přičemž povrch ještě trochu posypte solí. Uzavřete víčkem a uskladněte na tmavším suchém místě. Jelikož je směs výrazně slaná, při přípravě pokrmů nezapomeňte NESOLIT! Solí pokrm dochuťte až po přidání česnekové pasty, pokud vůbec sůl ještě bude zapotřebí.

Nejprve česnek prolisujte, poté smíchejte se solí. Zdroj: shutterstock.com

Sušení – oloupejte jednotlivé stroužky a nakrájejte je na slabounké plátky. Rozložte na síto a sušte minimálně 2 dny. Samozřejmě můžete využít sušičku, pokud ji vlastníte. Co se sušeným česnekem, je už na vás. Lze ho uchovávat v této podobě, ale můžete ho i třeba umlít nebo pokrájet na menší kousky. Uchovávejte v dobře těsnící nádobě.

Nakládaný česnek

Ingredience:

česnekové stroužky

70 – 80 g soli

2 bobkové listy

8 kuliček pepře

1 l vody

250 ml octa

150 g cukru

Jak na to:

Nejprve si oloupejte tolik česneku, abyste ho měli dostatečné množství do zavařovačky (velikost 720 ml). Do zavařovací sklenice vrstvěte česnek, proložte pepřem a bobkovými listy. Následně si nachystejte nálev – pečlivě čtěte postup!

Nejprve horkou vodou zalijte česnek ve sklenici a uzavřete víčkem. Takto ponechte cirka 20 minut bez povšimnutí. Po uplynulém čase vodu ze sklenice vlijte do hrnce a zapněte plotýnku. Do vody pak přidejte cukr se solí, nechte rozpustit. Jakmile voda začne vřít, přilijte ocet a zamíchejte. Takto připravený nálev nalijte zpět do sklenice s česnekem, zavřete víčkem a otočte dnem nahoru. Až sklenice s nálevem vychladne, můžete ji uložit do spíže.

