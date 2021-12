Nejlepší univerzální česneková pomazánka: Na jednohubky i chlebíčky

Každoroční evergreen v podobě česnekové pomazánky je tu. Kdo si ji totiž nepřipravuje na chlebíčky nebo jednohubky na silvestrovské oslavy, jako by ani nebyl. Česnekovka prostě už dlouhá léta v našich končinách frčí a rozhodně ještě dlouho bude.

Co připravujete na silvestrovské pohoštění? Že by česnekovou pomazánku? Máme pro vás recept na tu poctivou a klasicky českou, na které si tak rádi pochutnáváme. Pokud jste ji ještě nevyzkoušeli, je ten nejvyšší čas to napravit!

Česneková pomazánka je nejen chutná, ale také zdravá záležitost. Česnek je totiž sám o sobě považován za malý zázrak. Posiluje organischopnost organismu, regeneruje cévy, čistí krev, prospívá krevnímu oběhu a trávicí soustavě.

Pravidelnou konzumací česneku pomůže omezit hnilobné procesy ve střevech, léčí průjem a střevní parazity. Společně s cibulí pomáhá s léčbou nachlazení, ale i chřipky, angíny a dalších virových onemocnění.

Česnek je bohatý na fytoncidy, jako je allicin, který je uvolňován při drcení nebo mletí stroužků. Zdroj: profimedia.cz

Česnek obsahuje bílkoviny a vitamíny

Česnek obsahuje bílkoviny, vitamín C a vitamíny skupiny B. Také je plný hořčíku, draslíku, vápníku, fosforu, železa, manganu, zinku, jódu a mědi.

Velkou výhodou je, že toto přírodní antibiotikum je plné flavonoidů, které ničí karcinogenní látky, čímž snižují riziko rakoviny i nádorů. Jde hlavně o rakovinu tlustého střeva, která u nás patří k nejčastějším onemocněním.

Pokud máte problémy s vysokým chlosterolem, česnek vám také pomůže. Má výsledky i v podpoře pohybového aparátu, snižuje zánětlivost a bolestivost kloubů.

Konzumujte čerstvý česnek, ne tepelně upravený

Ideální je konzumovat česnek čerstvý a ne tepelně upravený. Pokud se totiž smíchá s tuky, vaří, smaží nebo peče, je pro lidský oorganismus těžko stravitelný a jeho zdraví prospěšné látky se ničí.

Pokud vám vadí nepříjemný česnekový zápach, zkuste ho eliminovat tím, že česnek budete kombinovat s citrónem, bylinkami jako jsou bazalka, tymián nebo rozmarýn, a v neposlední řadě ho můžete také zapít mlékem. To totiž česnekové aroma neutralizuje.

Česneková pomazánka s bylinkami. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Poctivá česnekovka podle Romana Vaňka

No a teď se pojďme podívat na samotný recept na poctivou česnekovou pomazánku podle šéfkuchaře Romana Vaňka. K její přípravě budete potřebovat 20 g oloupaného česneku, 200 g sýru eidam (min. 45%), 400 g majonézy, čerstvě mletý pepř a sůl.

Sýr nastrouháme na jemném struhadle a dáme do mísy. Oloupaný česnek podélně rozpůlíme, odstraníme středové klíčky a vyhodíme je. Česnek nastrouháme na jemném struhadle a vložíme do mísy k sýru. Přidáme majonézu a promícháme. Dle chuti osolíme, opepříme a opět promícháme. Pomazánku dáme na 20 minut odležet do lednice.

Klíček v česneku obsahuje velké množství silic, po kterých může pálit žáha, a pro některé hosty může být pokrm zbytečně těžký. Proto se při přípravě syrových pokrmů či pro krátké vaření odstraňuje.

Zdroj: www.vareni.cz, www.dumazahrada.cz