Česneková pomazánka hotová za 5 minut: Je levná, léčí a chutná fantasticky

Léty prověřená klasika, která neomrzí. Kdo by nemiloval tradiční česnekovou pomazánku, která přinese tělu v dnešních sychravých dnech potřebnou dávku zdraví. Navíc je rychlá, velmi levná a zvládne ji za pár minut každý.

Potřebujete k večeři rychlovku, která za pár minut nasytí celou rodinu, nebude stát majlant, a navíc uděláte něco prospěšného pro své zdraví a podporu imunity? Vsaďte na poctivou česnekovou pomazánku, která vypálí každý bacil.

Jak jistě víte, česnek je přírodní antibiotikum, má silné antibakteriální a antivirové účinky. Už naše babičky jím léčily celou řadu nemocí. Tenkrát ale samozřejmě šlo o silný český česnek, nyní je většinou k mání slabá náhražka z Číny. Pokud tedy chcete, aby měla pomazánka říz, vždy volte česnek domácí.

Česnek přikládejte na bradavici a vypalte ji.

Česnek je silný antioxidant a stimulant krevního tlaku

Česnek stimuluje krevní oběh, čistí dýchací cesty, pomáhá s léčbou křečových žil a působí i jako prevence proti jejich vzniku. Lékařské studie dokonce prokázaly, že konzumace česneku může být dobrou prevencí před vznikem rakoviny žaludku, střev i prostaty.

Zvenku vám ale česnek pomůže také. Přikládejte si ho na opary, bradavice nebo plísně. Myslete však na to, že čerstvý česnek může být silný a nepřehánějte to tedy s ním. Česneku by se navíc měly vyvarovat těhotné a kojící ženy a hodně malé děti.

Do česnekové pomazánky můžete použít levný eidam, ale třeba i goudu nebo jiný druh sýra podle chuti.

Recept na tradiční česnekovou pomazánku

Jak připravit rychlou a skvělou česnekovou pomazánku, se podívejte ve videu:

Českou klasikou, kam česnek patří, je poctivá česneková pomazánka. Na její přípravu budete potřebovat jen 4 stroužky českého česneku, 500 g eidamu a 325 ml majonézy nebo tatarky.

Půl kila eidamu nastrouhaného najemno dejte do mísy. Přidejte majonézu nebo tatarku a prolisovaný česnek. Důkladně vše promíchejte a přidejte sůl a pepř dle chuti. Pokud chcete pomazánku ozvláštnit, přidejte čerstvé bylinky. Skvěle se hodí jarní cibulka, pažitka nebo nadrobno nakrájená petrželka.

