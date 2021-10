Nejlepší chilli con carne: Chuťově vyvážené, ostré tak akorát

Chilli con carne patří mezi španělské recepty a jeho objevitelkou je jeptiška María de Ágreda, která byla přezdívána také jako "tajemná dáma v modrém". Ta nikdy neopustila Španělsko, ale přesto se zjevovala americkým indiánům. Prý je naučila vařit ohnivý pokrm, který nazvali právě chili con carne.

Chilli con carne je oblíbeným jídlem po celém světě. Za národní je považováno ve státech jako Arizona, Texas, ale také třeba v Austrálii nebo Anglii. Sice se všude vyskytuje v jiných podobách, základ je ale stejný. Najdete ho v klasických hospodách, ale i v luxusních restauracích.

Základem je mleté maso. Většinou se používá hovězí, můžete však sáhnout i po vepřovém, jehněčím nebo krůtím. Vegetariáni v tomto receptu nahrazují maso sojou nebo cizrnou. Mějte na paměti, že do masa patří spousta koření a bylinek, tudíž jeho čistá chuť nebude příliš cítit. Chilli chce také svůj čas, vařte ho pomalu, při nízké teplotě a dostatečně dlouho.

Chilli con carne. Recept má různé varianty - někdy je v něm i kukuřice. Zdroj: Shutterstock.com / Stepanek Photography

Dušení masa je na receptu nejdůležitější

Dušení masa je na receptu to nejdůležitější. Je třeba ho opéct na tuku, jinak by bylo bez chuti a nic by na tom nezměnilo, kdybyste ho osolili a opepřili. Po zahřátí maso pustí tekutinu, čímž se přirozeně začne dusit. Je tedy nutné čekat, až se voda odpaří, a pak pořádně opéct do co nejvíce zlaté barvy.

Pokud budete maso dusit dostatečně pomalu, nejen že změkne, ale také zjemní. Na mletí se používá horší a prorostlejší maso.

Nezapomeňte na kvalitní chilli papričky

Další důležitou součástí jsou kvalitní chilli papričky. Úroveň pálivosti přizpůsobte dle své chuti a myslete především na děti. Pokud chcete jídlo méně pálivé, použijte spíše sušené chilli nebo pálivou mletou papriku, ale pokud chcete, aby pálilo pořádně, vsaďte na chilli čerstvé.

K zapékání použijte vyzrálý chutný čedar, který se hodí nejvíce. Skvěle totiž ladí s chutí mletého masa.

Chilli con carne konzumujte s rýží vařenou s hřebíčkem a doplňte zakysanou smetanou a ozdobte čerstvými zelenými bylinkami.

Pokud chcete jídlo opravdu pálivé, použijte čerstvé chilli papričky. Zdroj: Repina Valeriya / Shutterstock.com

Chilli con carne

Suroviny:

500 g mletého hovězího masa

2 cibule

1 konzerva loupaných rajčat

1 rajský protlak

2 konzervy červených fazolí

2 stroužky česneku

2 čtverečky hořké čokolády

1 lžička chilli (nebo čerstvá chilli paprička)

1 lžíce oregana

olej

pepř

sůl

Postup:

Cibuli nahrubo nakrájíme a opečeme na oleji dozlatova. Přidáme mleté maso, sůl a pepř a za stálého míchání a oddělování hrudek necháme maso zhnědnout. Přidáme rajský protlak, rajčata i s nálevem, čokoládu a česnek. Vaříme 15 až 20 minut, poté přidáme scezené fazole, oregano, chilli a dochutíme. Podáváme s rýží, tortillou, tousty, chlebem nebo polentou.

Na recept na chili con carne se podívejte ve videu:

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.velka-britanie.co.uk, www.kucharkaprodceru.cz