Nezbavujte se zbytečně slupek od brambor! Nejenže obsahují cenné živiny, ale zároveň se z nich dají připravit vynikající chipsy.

Brambory se využívají nejen jako častá příloha k mnoha pokrmům, ale bývají i součástí mnoha jídel. Ať už jste z nich připravovali bramborovou kaši, bramboráky nebo knedlíky, nevyhazujte oloupané slupky do koše! Byla by to věčná škoda. Může si z nich jednoduchým způsobem připravit domácí křupavé chipsy, kterým jen tak někdo neodolá a jsou hotové během pár minut.

Jak přesně připravit domácí chipsy z bramborových slupek v troubě? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Skotska kralovna:

Zdravé slané mlsání

Bramborové slupky by bylo škoda dále nevyužít. Jistě jste již slyšeli o tom, že nejvíce výživných látek a vitamínů je právě pod slupkou. Jedná se o výborný zdroj vlákniny, která je prospěšná nejen na trávení, ale také snižuje riziko srdečních onemocnění, rakoviny tlustého střeva a cukrovky.

Ve slupkách se i značná dávka draslíku, který podporuje správný metabolismus, také i železa, které je velkým pomocníkem při fungování červených krvinek. Ve slupkách je i vitamin B3, užitečné antioxidanty, fytoenzymy a fytonutrienty.

Slovo odbornice

„Slupky jsou bezva zdrojem vlákniny a když budou z kvalitních brambor, nic proti nim nemám. Ostatně doma brambory připravujeme vždy jen se slupkou,“ říká specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.

Využití slupek má svá pravidla

Při dalším využití bramborových slupek je však důležité myslet na to, že by se z nich měly připravovat pokrmy vždy, než brambory začnou klíčit. „Říká se ale, že brambory se slupkou se konzumují do Vánoc.

Potom začínají klíčit, což už není vhodné ke konzumaci. Na chipsy proto nevyužívejte naklíčené brambory. Chipsy by se také měly smažit na dobrém oleji, třeba na řepkovém,“ doporučuje šéfkuchař Martin Štangl.

Domácí chipsy z bramborových slupek

Chipsy z bramborových slupek se připravují podobně jako klasické chipsy. Budete na ně potřebovat slupky z 1 kg brambor, rostlinný nebo olivový olej, sůl a dle vaší preference i další koření jako například, papriku, kmín nebo chilli.

Brambory před loupáním vždy pečlivě omyjte kartáčkem. Následně je oloupejte škrabkou. V tomto případě není vhodné oloupat brambory nožem, slupky by byly zbytečně moc silné. Potom je zhruba na hodinu ponořte do misky s vodou a ledem a následně sceďte a osušte utěrkou.

Chipsy na pánvi

Když je budete chtít připravit na pánvi, smažte je v rozpáleném oleji do křupava a do zlatova. Pak je vyndejte děrovanou naběračkou, nechte okapat od nadbytečného oleje a položte je na chvíli na papírovou utěrku. Nakonec je posolte a můžete podávat

Chipsy v troubě

Stejně tak je možné bramborové chipsy ze slupek připravit v troubě. Nejprve je v misce zakápněte olejem, osolte, nebo obalte ve zvoleném koření a poté je rovnoměrně uložte na plech vyložený pečicím papírem. Vložte je do trouby a pečte po dobu 8 až 10 minut, dokud nebudou lehce hnědé a náležitě křupavé.

