Domácí chléb je nejlepší. Pokud nejste dvakrát trpěliví, můžete ocenit rychlý recept na voňavý bochník, který vykouzlíte bez kynutí.

Chléb je základ! Pokud vám došlo pečivo nebo se nechcete spoléhat na „gumové zbytky“ z obchodu, můžete si upéct svůj bochník. Dnes vám přinášíme recept na chleba, který je jednoduchý, rychlý a zvládne ho i naprostý pekařský začátečník. Doporučujeme těsto vytvořit večer, aby mohlo kynout celou noc. A ráno si pak můžete dopéct svůj pecen v troubě. Provoní vám celý byt a zvedne náladu. Znáte něco lepšího k snídani než plátek křupavého chleba?

V přípěvku The New York Times se naučíte připravovat domácí chléb bez námahy. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Chléb bez hnětení

Připravte si velkou mísu, ve které zpracujete všechny důležité suroviny. Máte? Pak už jen stačí do nádoby přihazovat vše potřebné: 3 hrnky bílé mouky, 1 a ¼ sušeného droždí, 1 a ¼ lžičky soli a 1 a ½ šálku vody. Všechny ingredience zlehka promíchejte rukou, aby vzniklo jedno kompaktnější těsto. Pak místu odstavte na teplé místo a nechte ji tam odpočívat dlouhých 12 hodin.

Na přípravu chleba potřebujete minimum ingrediencí.

Příprava „bochníku“

Těsto vyjměte z mísy, roztáhněte prsty na placku a poté složte jako balíček. Obraťte ho rubovou stranou nahoru a měl by vám vzniknout hezký úhledný bochník. Poprašte ho moukou z obou stran a dejte do litinového hrnce a uzavřete poklicí. Nádobu vložte do trouby a pečte na 260 °C zhruba půl hodiny. Poté poklici odstraňte a chleba dopečte dalších 15 minut, aby měl křupavou kůrčičku.

Těsto nejdříve vytáhněte prsty a pak přeložte jako balíček.

Radost, která voní a chutná

Upečený chleba nekrájejte horký! Mohl by se vám „zcuknout“ a po radosti by pak nebyla ani památka. Počkejte tedy, až vychladne, a poté ho naporcujte velkým vroubkovaným nožem, který naruší střídku a nakrájí úhledné krajíce. Bochník uchovávejte zabalený v textilní utěrce a igelitovém sáčku. V chlebníku vám vydrží měkký delší dobu.

Zdroje: https://cooking.nytimes.com, https://recepty.cuketka.cz