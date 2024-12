Chléb bez mouky, který pobláznil internet: Je bohatý na bílkoviny a Omega 3 a pomáhá při hubnutí

Šárka Kabátová 2. 12. 2024

Chléb bez mouky, který vám pomůže zhubnout? Možná to zní to jako sen, ale díky ovesným vločkám je to realita! Vyzkoušejte recept, který je hitem sociálních sítí.

Dejte vale chlebu z běžné mouky a nahraďte ji ovesnými vločkami. Jedná se o alternativu, která přináší tělu řadu zdravotních benefitů. Obsažené látky z něj dělají ideální potravinu pro všechny, kteří chtějí zhubnout a zároveň si pochutnat na něčem zdravém. Proč by se měl stát tento chléb součástí vašeho jídelníčku a jak přesně postupovat při jeho přípravě? Chcete znát recept na dvousložkový chléb bez mouky a lepku a s nízkým glykemickým indexem? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Jeden den recept: Zdroj: Youtube Ovesné vločky versus klasická mouka Ačkoliv se mnohým mohou zdát ovesné vločky na první pohled podobné, z hlediska výživových hodnot a vlivu na naše zdraví je mezi nimi značný rozdíl. Ovesné vločky jsou vyrobené z celého zrna ovsa, což znamená, že si zachovávají všechny jeho důležité části, tedy otruby, endosperm i zárodek a obsahují cenné živiny. close info Boryana Manzurova / Shutterstock zoom_in Ačkoliv se mnohým mohou zdát ovesné vločky na první pohled podobné, z hlediska výživových hodnot a vlivu na naše zdraví je mezi nimi značný rozdíl. Vláknina podporuje zdravé trávení. Ovesné vločky mají nízký glykemický index, což znamená, že po jejich konzumaci dochází k pomalejšímu uvolňování glukózy do krve. Díky tomu se cítíme déle sytí a vyhýbáme se náhlým výkyvům hladiny cukru. close Vaření a recepty Předvánoční perníčky: Perfektní listopadové sladké pečivo, když už se nemůžete dočkat adventu video Ovesné vločky jsou vynikajícím zdrojem vitamínů skupiny B, železa a zinku a také rostlinných bílkovin, které jsou nezbytné pro růst a regeneraci svalové hmoty. Stejně tak tento druh vloček obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdraví srdce a mozku. Tyto nenasycené tuky pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a mají protizánětlivé účinky. Potřebné ingredience K přípravě tohoto chleba budete potřebovat 170 g ovesných vloček nebo ovesnou mouku, 2 lžičky prášku do pečiva, ½ lžičky soli, 2 velká vejce, 140 g bílého plnotučného jogurtu nebo čistého sójového jogurtu, 20 ml olivového oleje a 1 lžičku jablečného octa. close info Profimedia zoom_in Ovesný chléb by se měl stát součástí vašeho jídelníčku. Snadný ovesný chléb Nejprve vložte ovesné vločky do vysokorychlostního mixéru a rozemelte je po dobu 20 až 30 sekund na jemnou mouku. V případě, že použijete ovesnou mouku, tento krok přeskočte. Rozdrcené vločky vložte do velké mísy a poté je promíchejte s práškem do pečiva a solí. Ve druhé nádobě smíchejte vajíčka, plnotučný jogurt, olivový olej a trochu jablečného octa, díky němuž bude pečivo ve výsledku mnohem více nadýchané. V ovesné mouce udělejte ve středu lehký důlek a vlijte do něj připravenou směs. Následně veškeré ingredience řádně propracujte, aby vám vzniklo kompaktní těsto bez hrudek. Vypracujte z něho bochánek a vložte ho do formy na pečení, kterou jste předem vymazali olejem nebo vyložili pečicím papírem. close Vaření a recepty Vezměte jablka a ovesné vločky. Upečete cukroví, které nebude „končit v bocích“ video Takto připravený chléb vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte po dobu 30 až 40 minut. Abyste poznali, že je chléb dostatečně propečený, proveďte známý test špejlí, která by po zapíchnutí do středu měla být neulepená a čistá. Než budete chléb podávat, nechte ho alespoň 15 minut vychladnout. Zdroje: www.mattsfitchef.com, www.toprecepty.cz

