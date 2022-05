Jak skladovat chléb: Nikdy ho nedávejte do lednice, riskujete zdraví

Přijdete z obchodu a odložíte zakoupenou půlku chleba do spíže v igelitovém sáčku? Chyba, ale to možná tušíte. Jak chleba skladovat tak, aby se pekaři a ani lékaři nemuseli chytat za hlavu?

Chléb. Voňavý, měkký, s křupavou kůrkou... Vytvořilo se vám najednou více slin v ústech? Nejste sami. I když je v dnešní době „trendy" spíše život bez pečiva, někdo si ho vzít nenechá. Ať už si chléb vlastnoručně připravujete a pečete doma, anebo si pro něj chodíte do večerky na rohu, vždy dbejte na jeden důležitý faktor – skladování.

Kdysi si lidé pekli chléb pouze cirka jednou za 2 – 3 týdny, nevyhazovali ho, vždy se celý zkonzumoval. Naši předci ho uchovávali třeba i v peřinách.

Uchování chleba je docela věda. Zdroj: ScarTech Studio / Shutterstock.com

Chleba v lednici

Špatný nápad. Pokud strčíte chléb v papírovém nebo igelitovém pytlíku do lednice s tím, že vám vydrží déle „čerstvý“, není tomu tak. Chleba se v lednici kazí stejně jako mimo ni a ještě ke všemu chleba z lednice může být nebezpečný pro naše zdraví. Chléb při teplotě 0 – 10 °C nejrychleji stárne (cca 6x rychleji), začne vysychat, neboť se z něj uvolňuje voda. Už nebude ani na dotek pružný a začne se drolit.

Jak na to správně?

Nejideálnější je zabalit chléb do utěrky či plátna, to aby mohl dýchat. Takto nachystaný ho šoupněte do chlebníku nebo jiné vhodné nádoby. Celý proces ale není ještě u konce! Za 2 – 3 dny utěrku na chlebu vyměňte.

Nezapomeňte ani na očistu nádoby, kde chleba uchováváte. Pravidelně vymetejte drobky a dezinfikujte prostor například roztokem s octem.

Igelitová taška nebo sáček

Igelit není úplně zatracen, jen ho musíte dobře použít. Chleba by s igelitem neměl přijít do styku, ale pokud ho zabalíte do utěrky a spolu s ní ho vložíte do igelitky, není na tom vlastně nic špatně. Samozřejmostí je vkládat pouze vystydlý chléb.

Jestliže necháte chleba na pospas igelitovému pytlíku, začne se zapařovat a vznik plísně je otázkou chvíle.

Chléb zabalený v utěrce může dýchat Zdroj: KristinaSh / Shutterstock.com

Papírový sáček

V papírovém sáčku chléb ztvrdne jedna dvě a to opravdu během chviličky. Někdo chléb pečlivě do papírového sáčku balí a dává do chlebníku, ale s utěrkou se tento postup nedá srovnávat.

Mrazit nebo nemrazit?

Pokud vám chleba po večerním grilování zbyl, nebojte se ho dát zmrazit do mrazáku. Ideálně do -18 °C. Jednotlivé plátky můžete od sebe oddělit igelitovým pytlíkem, abyste si mohli vyndat jen pár kusů a ne půlku chleba, kterou najednou nesníte. Když vám zbude postarší chléb (třeba 4 dny starý), ten raději rozkrájejte a usušte sousedovi pro slepice, anebo si z něj udělejte topinky k večeři.

Zdroje: skladnicka.cz, regiony.rozhlas.cz, svetkreativity.cz