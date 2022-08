Úžasný chléb bez pečení: Je hotový bleskem a stačí vám na něj pánvička

Není to český poctivý bochník, ale chlebíček tak akorát do ruky k polévkám či na pomazánku. Naučte se připravit chleba se sezamem na pánvi, někdy se to bude určitě hodit. Je to recept jednoduchý, ale musíte dodržet správný postup. Pak budou chlebíčky z pánve pěkně vláčné a nadýchané.

Zdroje: diyjoy.com, www.emborg.com, www.youtube.com

Receptů na chleba je tolik! Chleba z kvásku, nehnětený, rychlý nekynutý a spousta dalších. Tento recept je jiný tím, že si můžete toto pečivo přichystat bez trouby, a to jen na omaštěné pánvičce. Chlebíčky podobné kaiserkám se sezamem si můžete doma připravit docela jednoduše, jen na vykynutí budete muset počkat. Na přípravu takového vláčného chleba budete potřebovat jen pár základních surovin a správný postup.

Podívejte se na toto pěkně zpracované video, kde je příprava chlebíčků podobným kaiserkám krok za krokem krásně vysvětlena.

Jak připravit chleba bez pečení v troubě?

Co budete na přípravu chleba na pánvi potřebovat? Nic zvláštního. Přesvěčte se.

Nachystejte si jen tyto ingredience:

½ kg hladké mouky + 20 g mouky na promazání

300 ml vlažné vody

10 g cukru

8 g sušeného droždí

sezamová semínka na mělkém talířku

50 ml oleje na smažení + 50 ml na promazání těsta

Nakynuté těsto napřed rozválejte a pak potřete směsí oleje a mouky. Zdroj: Veronika Zámečníková

Příprava chleba pečeného na pánvi začíná vykynutím těsta, které je potřeba správně zpracovat. Z uvedeného množství budete mít šest kousků vláčných trojúhelníkových chlebíčků.

Do velké misky dejte mouk, cukr, droždí a vodu. Rukama vypracujte nelepivé těsto, udělejte z něj pěkný bochníček a uložte jej zpět do mísy ke kynutí. Překryjte čistou utěrkou a nechejte na teplém místě vykynout.

Pěkně vykynuté těsto krátce zpracujte rukama na válu, pomoučněte podle potřeby a rozválejte na velký obdélník. Pak si z 20 g mouky a 50 ml oleje rozmíchejte směs na potření celé plochy tohoto vyváleného obdélníku. Potřete jej po celém povrchu metličkou a srolujte do válečku. Trošku vám to bude díky oleji uvnitř klouzat, ale to nevadí.

Chlebíčky tak akorát do ruky, připravíte na pánvičce. Zdroj: richardernestyap / Shutterstock