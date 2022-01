Upečte si domácí chleba podle Ládi Hrušky: Vynikající, rychlý, snadný recept

Domácí chleba je lahůdka, ale ne každý si na něj troufne. Kuchařský všeuměl Láďa Hruška však zná recept, který zvládne opravdu každý. Navíc vám poradíme pár triků, aby byl váš chleba ten nejkřupavější a nejnandýchanější široko daleko.

Péct domácí chleba je čím dál tím oblíbenější záležitostí. Není to ale snadná záležitost, tudíž, když si vyberete špatný recept, můžete to po prvním nezdaru vzdát. Přinášíme vám několik triků, aby se vám chleba vždy povedl a následně recept Ládi Hrušky na chutnou verzi, kterou zvládne upéct každý průměrně zdatný kuchař.

Při přípravě chleba vždy používejte kvalitní mouku s vysokým podílem lepku. Čím více lepku, tím lépe. Existuje dokonce chlebová mouka, pokud ji tedy seženete, sáhněte po ní. Chcete-li zdravější verzi chleba, použijte mouku celozrnnou. U klasické mouky se zrna pšenice a žita před mletím zbavují slupek. U celozrnné se slupky rozemelou a vrátí zpět do mouky, což prospívá našemu zažívání.

Pekařské čerstvé droždí. Zdroj: Profimedia

Mouku vždy před použitím prosijte

Mouku před použitím prosijte, především pak do všech kynutých receptů. Když to uděláte, sami uvidíte, že se těsto nakypří a bude lépe kynout. Toho docílíte i použitím pekařského droždí. Do domácí pekárny se pak používá droždí sušené. Pokud použijete droždí čerstvé, do chleba je ho třeba většinou půl kostky na 1/2 kg mouky. Více nedávejte, v těstě by zůstala pachuť.

Důležité je dodržovat přesný podíl mouky a vody. Ideální poměr je 500 g mouky a 300 ml vody, pokud máte 40% žitnou mouku. Čím více je v mouce žita, tím musíte přidat více vody. Také zapomeňte na roboty a snažte se připravit těsto ručně. Zvládnete to, nebojte, uděláte něco pro svou fyzičku a na chuti to bude rozhodně znát.

Pojďte si spolu s Láďou Hruškou připravit levný, snadný a rychlý chleba, s nímž budete doma slavit úspěchy.

Kdo zakusil domácí pečení chleba, ten chce mít postupem času svůj vlastní kvásek. Zdroj: Trofimov Denis / Shutterstock.com

Levný chleba podle Ládi Hrušky

Pro jeho přípravu budete potřebovat 3 hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku vody, 1/2 lžičky sušeného droždí, 1,5 lžičky soli a kmín.

V míse smícháme všechny suché suroviny. Přidáme vodu a promícháme. Mísu přikryjeme utěrkou a necháme kynout 12-18 hodin při pokojové teplotě. Když je těsto vykynuté, na pomoučněném válu ho několikrát přehneme přes sebe. Těsto posypeme moukou a necháme ještě cca 1 hodinu kynout. Troubu vyhřejeme na 200 °C a dáme do něj vyhřát i hrnec. Těsto dáme do hrnce, popřípadě pekáče, ale i jenského skla, ke kterému máme poklici. Pečeme uzavřené 30 minut, pak sejmeme poklici a pečeme ještě 20 minut nebo i déle, pokud máme raději tmavší kůrku.

