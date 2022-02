Jak zachránit připálenou rýži kouskem chleba a další šikovné triky s pečivem

Umíte si poradit s připálenou rýží? Víte, že ji dokáže zachránit obyčejný chleba? Připálenina zázračně nezmizí, nepříjemná vůně však ano. Víte, co udělat s chlebem, když se rýže připálí?

Chleba zbaví vaši kuchyni zápachů

Kousky chleba se v domácnostech dávno osvědčily jako skvělé lapače zápachu. Samozřejmě nefungují stoprocentně, ale i přesto je chléb velmi účinný a zbaví vás nepříjemných pachů. Můžete jej jednoduše použít v kuchyni při vaření. Ne všechna připravovaná jídla libě voní, když je tepelně zpracováváme. Nepříjemný odér můžete pociťovat například při vaření květáku či brokolice, ale také kuřecího skeletu nebo třeba vnitřností. Hospodyně doporučují položit krajíc chleba na kraj hrnce, ve kterém vaříte. Chleba zápach částečně eliminuje.

Chleba není jen k jídlu. Lze jej využít i v domácnosti, například k pohlcení zápachů. Zdroj: Profimedia.cz

Použijte chleba v ledničce nebo spíži

Stejně tak je možné použít chlebové kousky či krajíce v ledničce, ve spíži či ve skříňkách. Pamatujte na to, že chléb je třeba za čas vyhodit. Posbírá totiž také vzdušnou vlhkost a začne plesnivět.

Jak použít chleba na připálenou rýži

Použití chleba na záchranu připálené rýže je docela jednoduché. Pokud se vám podařilo rýži spálit a přichytila se ke dnu hrnce, vezměte nový hrnec a opatrně do něj nasypejte vrchní část rýže, která je v pořádku. Rozhodně se nesnažte uvolnit zrna připálená na dně, naopak tmavá rýže by měla zůstat v připečeném hrnci. Rýže, která je v novém hrnci, může být sice bílá a v pořádku, ale bude silně zapáchat. Chléb vám pomůže zbavit se tohoto nepříjemného zápachu, aby byl nepřipálený zbytek ještě jedlý. Pokryjte rýži chlebovými krajíci, abyste ji celou zakryli a přiklopte poklicí. Nechte několik minut pod poklicí a pak chleba vyhoďte. Rýže by měla být chutná a bez zápachu.

Jedlou část rýže zbaví chleba nepříjemného zápachu připáleniny. Zdroj: Lesterman/Shutterstock.com

Připálená zrnka rýže během pražení

V případě, že pražíte rýži a malinko se vám připálila některá zrna, není třeba vše vyhodit. Pokud není rýže připečená ke dnu, ale jsou jen některá zrnka opražená do tmava, postupujte běžným způsobem, jako by se nic nestalo. Až rýži po opražení zalijete vodou, připálená zrna vyplavou na hladinu a budete je moci jednoduše sesbírat.

Rýži je dobré před vařením ještě opéct. Zdroj: Shutterstock