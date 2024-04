Viděli jste u přátel tyto suchárky, krekry nebo prostě semínkové chlebíčky pro chudé, které se staly doslova hitem internetu, chutnou alternativou pečiva, a hlavně zdravým způsobem, jak hubnout? Samozřejmě, že jen suchary to není, ale právě ony vám můžou významně s hubnutím pomoci.

Zdravá alternativa pečiva i pomocník při hubnutí

Suchary čili knäckebrot nebo také chleba chudých je dnes velmi trendy potravinou, kterou si mnozí připravují i doma. Proč? Je to různé. Na přípravě sucharu nijak zvlášť neušetříte. Sice to možná býval chléb chudých, ale bílá mouka a kvasnice jsou dnes významně levnější než suroviny na výrobu sucharů. Nicméně v dnešní době naopak hledíme na to, kde na těch kvasnicích a mouce ubrat a nahradit je jinými zdravějšími variantami.

Pokud tedy toužíte na něco si plátek šunky nebo sýra položit, případně hledáte, čím nabírat zeleninový dip nebo pomazánku, suchar může být tím pravým ořechovým.

Na pečení takového sucharu se můžete podívat například v tomto videopříspěvku. Na YouTube kanálu Weltverborgen je to jeden z mnoha receptů.

Zdroj: Youtube

Které ingredience se do sucharů hodí?

Pokud mouka, pak žitná! Je to totiž jedna z nejzdravějších s nízkým obsahem lepku, nicméně krekry je možné dělat docela bez mouky. Pár lžic nebo hrnků mouky si ale můžete umlít také sami z červené čočky, cizrny, quinoy a dalších zrn.

Ovesné vločky jsou na tom podobně. Jsou bezlepkové, a proto bezpečné pro osoby s intolerancí na gluten, nicméně i výrobci varují, že mohou být kontaminované již z výroby, jelikož ke zpracování vloček typicky dochází ve stejných provozech, kde se zpracovávají zrna bohatá na lepek.

Lněná semínka jsou velmi chutná s výraznou oříškovou chutí, a navíc také neobyčejně zdravá. Významně prospěšnější je, pokud je přidáte již pomletá nebo půl na půl. Semínka lnu jsou bohatá na omega-3 kyseliny, antioxidanty i vlákninu.

Chia semínka jsou velmi jemná šedá kulatá semínka, která namočením nabobtnají a vytvoří kolem sebe mírně slizovitý „pudink“, z tohoto důvodu se často používají také v sucharech, protože napomáhají ke spojení hmoty. Navíc i chia obsahují omega-3, bílkovinu i vlákninu a další nutričně zajímavé látky.

Červená, světlá a míchaná quinoa jsou drobná velmi kulatá semínka, která lze povařit a přidávat do salátů, polévek, ale také pečiva. Zrnka se napřed nedlouho máčí a pak krátce povaří, mají velmi příjemnou až kouřovou chuť. Navíc jde o zrnka bohatá na bílkoviny, vlákninu a mnohé živiny. Quinoa se používá do sucharů suchá a rozemletá.

Slunečnicová semínka, samozřejmě loupaná jsou skvělá nejen v salátech, ale také klasickém pečivu i sucharech. Jsou zdrojem vitaminu E, hořčíku a selenu, jejich chuť je nám dobře známá a příjemná.

close info Madeleine Steinbach / Profimedia zoom_in Semínka černuchy seté se označují jako černý sezam, kmín nebo prostě černé semínko.

Černé semínko, černý sezam či černý kmín, respektive semena modře či bíle kvetoucí černuchy, se používají především v receptech ze Středního východu a severní Afriky. Jde také o velmi nutričně zajímavou ingredienci, která se používá jen v malém množství. I když je semínko při rozkousnutí nahořklé, má zvláštní aroma, které se výborně hodí při přípravě zeleninových jídel či sýra. Také do sucharů jej můžete přidat a získáte tím další zdroj vitaminů skupiny B, vápníku, draslíku, železa, mědi zinku a dalších.

Loupaná dýňová semínka jsou bohatá na hořčík, zinek a železo či antioxidanty. Pečením získají ještě příjemnější chuť a v malém množství se přidávají na zdobení i do těsta pečiva.

Sezamová semínka jsou nejen velmi příjemná chuťově, ale také jde o surovinu nesmírně nutričně zajímavou. Například jsou vynikajícím zdrojem vápníku, stejně jako bílkovin, vlákniny a antioxidantů.

Mák si spojujeme především se sladkými jídly, ale rozhodně se trocha máku hodí i do slaného pečiva. Mák, stejně jako sezam, je fantastickým zdrojem vápníku, ale také hořčíku a zinku, antioxidantů a dalších důležitých nutričních látek.

I když samozřejmě tato zrnka a semínka hrají významnou roli v chuti koncového produktu čili sucharu, rozhodně je můžete ještě vylepšit dalšími chuťově zajímavými surovinami. Do sucharů se hodí například sušená rajčata, bylinky jako rozmarýn, tymián, sušená cibule a česnek nebo paprika.

Jak neztratit recept a upéci si vlastní chleba pro chudé?

Co do takových sucharů a krekrů patří? To už je na vás. Nicméně lépe méně mouky a více semínek, která v naší stravě docela chybí. Do sucharů můžete přidávat také řadu dalších surovin pro chuť, a tak vám vznikne nejen drobivý suchý, ale také chutný kousek tenkého nekynutého chlebíčku.

Najděte si recept, který vám bude vyhovovat. Některé tyto krekry jsou vyloženě ze semínek a minima mouky, jiné připomínají slané sušenky jen s několika semínky na povrchu. I když může recept vypadat velmi jednoduše a rozhodně snadný je, přesto i takové snadné pečení a příprava chtějí své a časem techniku i směs chutí vypilujete.

Různých receptů najdete na internetu ohromné množství a často jsou sdílené také v krátkých videích na sociálních sítích. Až takové video příště uvidíte, sdílejte si jej sami se sebou ve zprávě, a už jej nikdy neztratíte.

Do telefonu můžete také stáhnout aplikaci, která vám pomůže jako v kuchařce srovnat a postahovat na jedno místo recepty, které jsou různě online. Nemusíte nic tisknout ani přepisovat, stačí si odkazy na videa a recepty ukládat do této „kuchařky“ a budete mít přehled.

Krekry pouze ze semínek a malého množství mouky jsou velmi chutné, ale také poměrně drahé. Ekonomičtější bude volba někde napůl. Na plech vyložený papírem budete muset těsto výlučně ze semínek vtlačit stěrkou nebo rozválet válečkem hrudku těsta mezi dvěma papíry.

Pokud je těsto s větším podílem mouky, bývá také významně řidší, a pak je dobré použít velkou stěrku do ruky, která se používá na dorty. Dobu pečení musíte vyzkoušet, ale pamatujte, že zhruba v polovině pečení, nebo když je prostě směs dostatečně tuhá, je vhodné nakrájet nožem nebo rádýlkem suchary na požadované kousky. Jestli na to zapomenete nezbyde vám, než je po upečení nalámat.

Zdroje: toprecepty.cz, alphafoodie.com