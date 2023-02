Rozdrobte staré rohlíky, zalijte vejci s mlékem a fantastická večeře je na stole

Receptů, které jsou hotové raz dva, není nikdy dost. Pokud mají ještě ke všemu splňovat proměnné, jako jsou lahodná chuť za pár korun a minimum času, je jich jako šafránu. Zkuste jeden osvědčený ze starších rohlíků, který vám bude zaručeně chutnat.

Vymýšlet každý den teplou večeři pro hladové strávníky není jednoduché. Zvlášť, když se člověk snaží ještě ušetřit nějakou tu korunu a snaží se neplýtvat jídlem. Naštěstí existují lahodné pokrmy, jež vykouzlíte za pár minut a ještě zpracujete zbytky. My vám tip na jeden takový přinášíme.

Staré pečivo nevyhazovat

Čerstvé, ještě křupavé pečivo je nejlepší, ale kdo by pro něj chodil do obchodu každý den. Zpracovat se musí i to, co už není v nejlepší kondici, ale vyhodit jej, by byl hřích a plýtvání. Starší pečivo si skvěle rozumí s vejci a mlékem. Kdo by nemiloval klasiku, chleba ve vajíčku?

Podívejte se na videu, jak tento recept oprášit, vyměnit pár ingrediencí a pochutnat si na skvělé skromné večeři:

Vezměte si starší bílé pečivo. Je jedno, zda použijete rohlíky, bagetu nebo veku. Rozlámejte ji do mísy a dejte stranou. Jednoduchý základ je hotový.

Stačí rozlámat staré bílé pečivo a skvělá večeře je z poloviny hotová. Zdroj: shutterstock

Vaječná zálivka

Připravte si vaječnou zálivku. V hlubší míse rozšlehejte dvě velká vejce tak, aby vznikla melanž. Přilijte k ní 300 mililitrů mléka a pět lžic oleje a metlou spojte v kompaktní směs. Na jemném struhadle nastrouhejte 45 gramů sýru feta, který se vyrábí z ovčího a kozího mléka. Pokud vám feta příliš nesedí, právě kvůli své specifické chuti, použít můžete balkánský sýr, není tolik výrazný a u nás lépe dostupný.

Připravte si čerstvý kopr a nasekejte jej najemno. Přisypejte jej k vaječné směsi a dochuťe lžičkou sladké papriky, solí a pepřem. Jste-li milovníci pálivého nebo lehce pikantního jídla, přidat můžete i špetku kajenského pepře nebo pár chilli vloček.

Vejce a mléko má doma po ruce každý. Z těchto surovin vykouzlíte rychlou a chutnou večeři během pár minut. Zdroj: shutterstock

Zalít a usmažit omeletu

Do vaječné směsi nasypejte natrhané pečivo a míchejte, dokud se do něj tekutina nevsákne a nevytvoří se lepkavá směs. Připravte si větší nepřilnavou pánev, vymažte ji olejem a rozehřejte. Lžící nebo stěrkou na ni rozprostřete chlebovou směs a přiklopenou opékejte asi osm minut.

Pomoci talíře směs obraťte a opečte z druhé strany. Na vrch přijde ještě nastrouhaný čedar. Čedar je skvělý sýr se specifickou a přesto nevtíravou chutí. Intenzita závisí na jeho vyzrálosti. Stejně tak jej seženete v několika barevných odstínech, od bílé po téměř oranžovou. Vrch placky zasypejte sýrem a nechte jej pod pokličkou krásně rozpustit. Jakmile je pokrm hotový, přendejte jej na talíř a svolejte hladovce, nejlepší je totiž ještě teplý.

Zdroje: www.youtube.com, cs.wikipedia.org