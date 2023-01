Vajíčko nalijte na tortillu a vytvoříte něco geniálního: Skvělá rychlovka

Jednoduchý, rychlý a hlavně lahodný. Přesně takový je recept na chleba nebo tortillu s vejcem. Stačí na něj jen pár ingrediencí a věřte, že jakmile jej jednou ochutnáte, budete jej dělat pořád.

Obyčejné recepty ze základních surovin jsou ty nejlepší. Často stačí jen pár ingrediencí a za pár minut vykouzlíte lahodný pokrm, který zařadíte do svého repertoáru a budete jej opakovat neustále. Navíc je plný zeleniny a vajec, takže je velmi zdravý a vhodný i pro vegetariány.

Vejce jsou vydatným a velmi zdravým pokrmem. Zvlášť, když je doplníte o četstvou zeleninu. Zdroj: shutterstock

Vejce jsou studnicí zdraví

Není to tak dávno, co byla vejce neprávem na pranýři kvůli vysokému obsahu cholesterolu. Naštěstí je tento názor už překonán a konzumace vajec už není tabu. A to je velmi dobře. Vejce jsou totiž opravdovou studnicí zdraví a dokonce pomáhají při redukci hmotnosti. Bílek, jak už jeho jméno napovídá, je zdrojem plnohodnotných bílkovin a obsahuje esenciální aminokyseliny, tedy ty, co si lidský organismus nedokáže sám vyrobit. Žloutek je zase plný minerálních látek a stopových prvků. Je skvělým zdrojem selenu, vitaminů rozpustných v tucích, ale i těch ze skupiny B. Vejce obsahují i karotenoidy, tedy látky podporující zdraví očí.

Tortila raz dva

Vejcím tedy není radno se vyhýbat a můžete je zařadit do jídelníčku třeba v podobě tortily. Recept je opravdu jednoduchý a velmi rychlý.

Vezměte obyčejnou tortilu, koupíte ji v každém supermarketu. Buď zvolte obyčejnou bílou, k dostání jsou ale i celozrnné varianty. Tortillu namočte do vody a vložte na rozehřátou nepřilnavou pánev. V misce rozšlehejte metličkou jedno vejce a tortilu zalijte větší polovinou vaječné melanže. Posypejte ještě půl šálkem nahrubo strouhaného sýra. Zvolte ten, co máte nejraději. Nemusí být příliš aromatický, přece jen do pokrmu přijde ještě feta, což je sýr vyrobený z kozího a ovčího mléka, tudíž je aromatický dost.

Feta je vynikající aromatický sýr. Zdroj: shutterstock

Příprava zeleniny

Tortilu nechejte opékat na mírném plameni a připravte si zeleninu. Nakrájejte čtyři zralá voňavá cherry rajčata a stejné množství zelených oliv nakrájejte na kolečka. Pokud máte rádi ostřejší chuť, posypejte dílo pár vločkami červené pálivé papriky. Jakmile je tortila opečená, obraťte ji a pomažte zbytkem vejce a zasypejte druhou polovinou šálku nastrouhaného sýra. Poklaďte rajčátky, olivami a rozdrobte část připravené fety. Pro svěží chuť můžete ozdobit bazalkou.

Kombinace avokáda, okurky a limetové šťávy je skvěle osvěžující. Zdroj: shutterstock

Hotová kapsička

Nyní přijde nejnáročnější část. Tak, jak vidíte na videu, zabalte tortilu do úhledné kapsičky. Vedle si nakrájejte buď celou salátovou okurku, 2 jarní cibulky a jedno krásně zralé avokádo. Exotické ovoce zakápněte šťávou z jedné limetky. Nejenže mu dodá krásnou svěží chuť, ale také zabrání jeho zhnědnutí. Nakrájenou zeleninu opatrně promíchejte v salátové míse, dochuťte solí a pepřem. Můžete přidat i pár chilli vloček. Vaječnou kapsičku přendejte na talíř, zasypejte trochou fety a podávejte s osvěžujícím avokádovým salátem.

Zdroje: www.youtube.com, www.vimcojim.cz