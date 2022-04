Skvělý trik, jak z chleba ve vajíčku udělat delikátní plnohodnotné jídlo

Chleba ve vajíčku je naprosto známým rychlým pokrmem, který se připravuje v mnoha domácnostech jako blesková snídaně nebo večeře. Původní recept už ale postupem času poněkud zevšedněl, a tak se mnozí snaží vymyslet nejrůznější vychytávky, díky kterým chtějí tuto legendární pochoutku dostat o level výš. Podívejte se na ty nejlepší.

Zdroje: jsmekocky.cz, fresh.iprima.cz, parade.com

Chutná všem, je neskutečně rychle hotový a ingredience na jeho přípravu má doma snad každý. I proto spousta lidí volí chleba ve vajíčku ve chvíli, kdy se vrátí domů pozdě z práce a narychlo se snaží vymyslet, co připravit hladové rodině k večeři. Originální postup na chleba ve vajíčku je až směšně jednoduchý. Plátky chleba se z obou stran obalí v rozkvrdlaném vajíčku a dají se z obou stran smažit dozlatova. Hotové chleby se pak konzumují jen tak, například posypané solí, nebo se potírají hořčicí a zdobí kyselými okurkami, šunkou, ale třeba také plátkem sýru. Klasický chleba ve vajíčku zná naprosto každý a nikoho už asi jen tak nepřekvapí. Můžete ho ale udělat i docela jinak. Víte, jak jej obohatit, aby z něj vznikl mnohem chutnější a hlavně plnohodnotný pokrm?

Chleba ve vajíčku s česnekem, šunkou a sýrem

Chleba ve vajíčku můžete dozdobit i různými bylinkami. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

10 plátků chleba

3 vejce

2 stroužky česneku

1/2 lžičky mleté papriky

100 gramů šunky

100 gramů tvrdého sýra (například eidam)

sůl

pepř

olej na smažení

hořčici

Postup:

Šunku a sýr nakrájíme na malé kostičky. Vejce si v míse rozšleháme vidličkou, lehce je osolíme, opepříme a vmícháme do nich šunku se sýrem. Do vajec prolisujeme také česnek. Všechno společně dobře promícháme a v připravené směsi z obou stran obalíme plátky chleba. Směs by měla být hustší, aby na chlebu dobře držela.

Obalený chleba následně opečeme na pánvi na oleji z obou stran dozlatova. Hotové chleby ve vajíčku necháme po smažení okapat na papírovém ubrousku a můžeme podávat. Na talíři je ještě pomažeme hořčicí a dozdobíme například kyselými okurkami.

Vaječný sendvič s čedarem a slaninou

Vaječný sendvič je dokonalou variantou chlebu ve vajíčku. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

8 plátku slaniny

pesto ze sušených rajčat

8 plátku chleba (může bít i toustový)

200 gramů čedaru

6 vajec

60 mililitrů mléka

60 gramů másla

sůl

pepř

Postup:

Slaninu si opečeme nasucho na pánvi, aby byla krásně křupavá. Mezitím si namažeme čtyři plátky chleba pestem ze sušených rajčat, poklademe na ně strouhaný sýr čedar a na každý plátek chleba položíme také dva plátky opečené slaniny. Chleba přiklopíme zbývajícími krajíci a dobře je zmáčkneme. Potom si v míse rozšleháme vejce s mlékem, osolíme je a opepříme. Ve směsi opatrně vykoupeme všechny připravené sendviče a následně je osmažíme z obou stran dozlatova na másle. Hotový vaječný sendvič servírujeme například se salátkem z rukoly a rajčat.

Chleba ve vajíčku jinak

Z vajíček a chleba uděláte skvělý sendvič. A to zcela jednoduše. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 vejce

2 plátky chleba

1 plátek tvrdého sýra

1 rajče

kousek másla

sůl

pepř

Postup:

V pánvi si rozehřejeme máslo a nalijeme do ní rozšlehaná vejce. Ihned do pánve položíme na vejce také dva plátky chleba naproti sobě. Jakmile vejce zatuhnout, všechno otočíme tak, aby byly chleby vespod a vejce navrchu. Díky tomu se nám opečeme i chleba. Na místo, kde je jeden plátek chleba, položíme plátek sýra a také několik plátků rajčete. Všechno osolíme a opepříme a nakonec omeletu přehneme, aby chleby vytvořily sendvič.