Geniální vylepšení „obyčejného“ chleba ve vajíčku. Tohle jste ještě nejedli!

Vylepšete klasický, ale trošku obyčejný recept na chleba ve vajíčku. Triků, jak z prosté večeře udělat chutí plnou delikatesu, je spousta. Vyberte způsob, který vám bude nejvíc chutnat. Ke chlebu obaleném ve vejci se hodí celá řada ingrediencí, díky nimž vykouzlíte pochoutku bez námahy a dlouhé přípravy.

Chleba ve vajíčku je rychlovka

Chleba ve vajíčku většinu z nás provází už od dětství, letních táborů a pobytů na chatách a chalupách o víkendu. Je to taková jednoduchá rychlovka, která zároveň patří i do dětského repertoáru, tedy k receptům, které zvládnou děti připravit samy. Navíc je možné použít i starší chléb, který by jinak už nebyl nic moc.

Chléb ve vajíčku může být docela prostý a bez ničeho, nebo jej můžete pomazat hořčicí či kečupem. Jako děti nás často přepadla mlsná a dali jsme si ho s marmeládou, protože překvapivě vajíčko se se sladkým nebije.

O něco sofistikovanější chutě nabídne třeba pesto ze sušených rajčat nebo i bazalkové. Do rozšlehaných vajíček přidejte nejen pepř a sůl, ale také trošku sušené cibule a česneku. Obě ingredience nepřebijí, ale vypíchnou všechny chutě.

Chleba ve vajíčku může být všelijaký. Nebojte se nových chutí. Zdroj: Shutterstock

Trik první: Obložený chleba ve vajíčku

Pro většinu dospělých je přijatelnější verze naslano. Zdánlivě obyčejný chleba ve vajíčku můžete jednoduše vylepšit čerstvou zeleninou. Na chleba se hodí papriky, rajčata, ale třeba také nakládané kyselé okurky. Cibulka se hodí čerstvá, ale také smažená či grilovaná.

Na obložený chleba ve vajíčku se hodí ledacos. Zdroj: Shutterstock

Trik druhý: Sýrem nic nezkazíte

Chcete-li dodat jídlu plnější chuť, můžete využít obrovského výběru variant sýrů, od pikantního až po velmi jemný. Sýry se hodí přidávat až na usmažený chleba, dokud je dost horký, aby se mohl sýr rozpustit. Nebo ještě na pánvičce, když smažíte už duhou stranu krajíce.

Můžete vybrat sýry pro děti jako eidam nebo goudu, ale také o něco výraznější sýry ementálového typu, s bylinkami nebo paprikou či výraznější plísňové sýry i parmezán. Sýr v tomto případě skutečně nabízí nekonečně množství chutí a variant. Pikantní tečkou může být třeba na kolečka nakrájený kozí roh nebo pár kapek sladké čili omáčky.

K vajíčku se samozřejmě hodí také uzeniny. Aby byly výraznější a voňavé, můžete pláty salámu či šunky mírně ohřát na mastné, ale téměř suché pánvičce. Ale samozřejmě je můžete přidat jen tak, výborně se uzeniny i sýry doplňují s jarní cibulkou.

Každý sýr má něco do sebe, vybírejte podle chuti. Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Trik třetí: Chléb ve vajíčku po anglicku

Takovou velmi anglickou variací na náš chleba ve vajíčku je varianta s čedarem a slaninou. Je to kombinace prostá, a přesto plná chutí. Našemu mlsnému jazyku vyhovuje lépe český chléb než příliš měkký toustový, který se používá v Británii.

Toto kombo už nemusíte ničím dochucovat. Zkuste prostě chléb udělat tak jako obvykle a obložit jej plátkem nebo nastrouhaným čedarem a dvěma kousky pěkně osmahlé slaniny. Taková večeře opravdu nezklame a potěší kdejakého strávníka.