Klasická socialistická smaženka z vajec a strouhanky: Skvělá večeře za pár korun

Máte chuť na něco skvělého, ale naprosto nezdravého? Pak by vaše volba měla padnout na smaženku. Tato kalorická bomba osmažená v oleji je ale tak lahodná, že si ji prostě jednou za čas musí dopřát každý správný labužník.

Víte, co je to smaženka? Jde o chleba obalený ve vajíčku a osmažený na oleji. Následně se potře hořčicí, přidá se kyselá okurka, plátek rajčete, kapie a klasická bufetová smaženka, kterou si můžeme dopřávat už pěknou řádku let, je na světě.

Tenhle socialistický výdobytek, který jste mohli před revolucí vidět ve všech bufetech, jednotách, nádražních hospodách i ve stáncích rychlého občerstvení, se na žebříčku obliby drží dodnes. Smaženka byla prostě takový komunistický hamburger.

Nyní se se smaženkami můžete setkat také, ale už jsou vizuálně zajímavější a obsahují celou řadu ingrediencí, na které jste dříve mohli zapomenout. Dnes záleží na tom, na co má strávník chuť. Kromě stabilních rajčat či okurek se smaženky často zdobí i jarní cibulkou či nastrouhaným sýrem.

Vejce je třeba dobře rozšlehat Zdroj: Krasula/Shutterstock.com

Původní smaženka byla plná sýra

Původní smaženka, kterou v 70. letech vystrnadila ona pověstná bufetová, vypadala úplně jinak. Pamětníci by jistě dali za pravdu, že prý byla mnohem lepší. Byla plná sýra a chuti. Také vypadala spíše jako malý karbanátek a oficiální název zněl sýrová smaženka.

Recept na originální smaženku z knihy Normy mléčných nápojů a jídel z roku 1962 zní následovně. Norma 61202 praví, že na 100 porcí těchto smaženek potřebujete 2 kg sýra eidamu, 10 vajec, 1,25 kg strouhanky, 1 kg mléka, 0,02 kg kmínu, 0,10 kg česneku, 1 kg stolního, 0,5 kg hořčice, 0,5 kg cibule. Eidamský sýr se jemně nastrouhá, přidají se vejce, jemně prosátá strouhanka, mléko, kmín a se solí utřený česnek. Ze vzniklého těstíčka se tvoří placaté obdélníkové krokety vysoké asi 1 cm o váze 55 g. Připravené krokety se vkládají do rozpáleného oleje a smaží se po obou stranách dozlatova. Navrch se potřou hořčicí, posypou cibulkou nasekanou najemno a podávají ještě teplé na vece nebo na chlebu.

Dnes se na smaženku přidává vše dle chuti

Dnes už se na nějaké normy moc nedbá, proto se smaženka připravuje spíše podle chuti. Správná smaženka musí být nadýchaná a nesmí z ní kapat olej. Rozšlehejte vejce se solí a pepřem, namočte do směsi krajíc chleba, nechte nasáknout a poté na mírném plameni osmažte dozlatova. Pokud chcete větší vrstvu vajíček, klidně ještě jednou zopakujte obalení a znovu osmahněte, hmoty zůstane na smaženkách více.

Do směsi na smaženku přidejte nastrouhaný sýr Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Pokud však chcete přivést smaženky k dokonalosti, dejte do směsi strouhaný sýr, tím stoupnou o level výš. A když místo eidamu přidáte parmezán nebo čedar, zážitek bude dokonalý. Hotové topinky nezapomeňte potřít hořčicí a posypat jarní cibulkou či kolečky červené cibule.

Na přípravu smaženky se podívejte ve videu:

