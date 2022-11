Skvělá snídaně z chlebové kůrky a vajec. Neuvěříte, jak je chutná a snadná

Klasický chleba ve vajíčku zná každý. Takto ho nejspíš ale neznáte. Tento jednoduchý a ještě k tomu stylový pokrm si zamilujete! Ideální je třeba jako vydatná snídaně.

Kombinace chleba s vejci může být ideální snídaně. Obě suroviny jsou totiž vhodné, i když se třeba snažíte zhubnout. V kombinaci s čerstvou zeleninou získáte všechny potřebné látky, které vaše tělo uvítá s otevřenou náručí.

Vejce a kůrky chleba

Podívejte se na video, jak můžete skvěle využít i kůrku z toustového chleba:

Ukrojte si plátek chleba a pomocí nože vyřízněte jeho střed. Oba kusy chleba dejte zvlášť na rozpálený olej, které po chvilce smažení otočte. Do volného místa v kůrce vložte plátek šunky a sýra a vyklepněte jedno vajíčko, které následně osolte, opepřete a můžete ho posypat i trochou mleté papriky nebo chilli. Osmažený střed vyndejte o něco dříve. Poté přiklopte pánev pokličkou, aby se bílek rychleji srazil. Na osmažený střed položte plněnou kůrku. Talíř můžete doplnit zeleninovou oblohou pro více vitaminů a minerálů.

Tip pro fajnšmekry

Opravdoví fajnšmekři si do své snídaně mohou zakombinovat špek, anglickou slaninu, nivu, cibuli a koření. Z krajíce chleba vykrojte vnitřek, který následně nakrájejte na kostičky. Na sádle osmažte nakrájenou cibuli, špek, slaninu i vnitřek chleba. Vše dle chuti okořeňte. Až se směs trochu osmaží, přidejte vajíčka. Vše řádně míchejte, jako byste dělali míchaná vajíčka. Ve vedlejší pánvičce osmažte kůrku chleba dozlatova. Poté naplňte kůrku na talíři vajíčkovou směsí a nastrouhejte navrch nivu. Pokud se vám niva sama nerozehřeje, můžete celý talíř vložit na chvilku do mikrovlnky.

Do vaječné směsi můžete přidat i čerstvé bylinky. Zdroj: Esin Deniz / Shutterstock

Chlebové „bramboráky"

Stává se vám, že nestihnete chleba sníst a on vám mezitím ztvrdne? Pro chlebové bramboráky to vůbec nevadí! Tvrdý chleba ponořte do mléka. Na 400 g chleba přidejte dvě vejce, nakrájenou uzeninu a cibuli, hrnek polohrubé mouky, šest stroužků česneku, sůl, pepř a majoránku. Vše dobře promíchejte a můžete začít smažit na rozpálené pánvi. Pokud by vám vzniklo těsto příliš husté, stačí přidat trochu vody na rozředění.

Chléb musí mléko do sebe nasáknout. Zdroj: Shutterstock

Vejce jako pomoc organismu

Ve vejcích se vyskytuje velmi důležitá látka cholin, které mají mnozí nedostatek. Je důležitou složkou pro náš organismus, jelikož ovlivňuje mnoho zásadních funkcí, především produkci signálních molekul v mozku. Dále obsahují lutein a zeaxantin, což jsou antioxidanty užitečné pro zdraví očí.

Hladu se bát nemusíte

Říkáte si, že jeden chleba s vejcem vás nemůže zasytit? Pak jste na omylu! Vejce totiž obsahují zasycující makroživiny, které získají kontrolu nad vaší vůlí. Spolu s chlebem vám zajistí pokoj od případného vyjídání lednice a mlsání všelijakých dobrot ve vaší spíži.

