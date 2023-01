Vynikající večeře za pár minut: Stačí vejce a toustový chleba, říká starej fotr

Měli jste nadupaný den, nestíhali jste nic nakoupit a čeká vás příprava večeře? Pokud máte doma alespoň toustový chleba a vejce, jste zachráněni! A jestli se najde i slanina a sýr, čeká vás poměrně rychlá a chuťově prvotřídní dobrota.

Ve dnech, kdy máte shon, není někdy na přípravu večeře víc času než pouhých pár minut. A v tuto chvíli jsou skvělou variantou domácí sendviče, s kterými se nenadřete a máte je hotové opravdu během chvilky. Stejně tak se hodí na výlet, na svačinu do školy či práce a také například na piknik.

Sendviče jsou oblíbeným hitem

Přestože se nejedná o naše tradiční jídlo, ve Velké Británii je mezi těmi nejpopulárnějšími pokrmy. Češi si tuto pochoutku také poměrně oblíbili a nejenže si ji rádi dávají u stánků s rychlým občerstvením, ale mnozí si ji rádi připravují i doma. Výhodou je to, že si toust mohou naplnit ingrediencemi, které milují, a to včetně omáček.

Základem je kvalitní chléb

Pokud chcete, aby byl váš sendvič opravdu chutný, toustový chléb by měl být čerstvý, vláčný a voňavý. Samozřejmě je možné využít i jiného pečiva, klidně klasický chléb, bagetu či bagel. Sendviče si můžete udělat i několikapatrové s více plátky pečiva.

Sendviče na pánvi máte hotové bleskem

Namažte tousty tenkou vrstvou másla. Do misky si vyklepněte dle množství toustů náležitý počet syrových vajec, která dochuťte solí, špetkou pepře, a hrstí sekané pažitky nebo jiných vámi oblíbených bylinek. Následně vaječnou směs rozmíchejte vidličkou nebo rozmixujte mixérem.

Na pánvi si opečte plátky slaniny do křupava a vyjměte je na talíř. Na pánvi rozpusťte 1 lžíci másla a vlijte do ní část vaječné směsi. Nechte vajíčka ode dna lehce zatáhnout a poté do nich položte vždy dva tousty vedle sebe, a to namazanou stranou nahoru.

Po chvíli omeletu s tousty opečte z druhé strany a následně přes toustové chleby přeložte přečnívající části vaječné omelety dovnitř, vyskládejte opečenou slaninou a plátky sýra, a nakonec přiklopte oba chleby k sobě a vytvořte toust.

Pokud jej chcete mít křupavý, můžete ho před podáváním ještě pár vteřin opéct z každé strany. Pak už každý kousek rozkrojte do tvaru trojúhelníku a můžete servírovat na talíř, kam přidáte i čerstvě pokrájenou zeleninu.

Náplň toustu nemusí být vždy stejná

Kromě slaniny a sýra můžete využít k náplni toustů vše, co máte v oblibě. Díky tomu zpracujete i potraviny, kterým se třeba blíží doba spotřeby. Tousty je výborné potřít například medovou hořčicí a trochou majonézy, které doplníte jakoukoliv zeleninou, houbami či luštěninami. A pokud jste nedojedli včera kuře, můžete přidat i trhané maso. Pokud vás čeká větší společenská událost, můžete udělat tuto rychlovku hned v několika verzích. Nebo můžete zkusit i další recept!

Kromě slaniny a sýra můžete využít k náplni toustů vše, co máte v oblibě. Zdroj: AS Food studio / Shutterstock.com

Vejce v toustovém chlebu

Nakrájejte si na kolečka 1 kvalitní tvrdou klobásu, opečte nasucho v pánvi a poté osušte papírovou utěrkou.

Zapékací misky, měly by být mělčí a širší, vymažte máslem a opatrně do nich vtiskněte plátek toustového chleba, který je namazaný máslem, a to směrem nahoru. Pak vložte do trouby a pečte tak 3 minuty.

Do každé formy s chlebem vložte pár koleček klobásy a zalijte jedním syrovým vejcem a 1 lžící smetany ke šlehání. Poté lehce osolte a opepřete a vraťte na 10 minut do trouby. Měly by ztuhnout bílky, ale žloutky zůstat polosyrové. V této fázi je můžete podívat na talíř a posypat trochou parmezánu.

