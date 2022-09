Neuvěřitelné. Chleba v sáčku jen z vloček a vody

Stále více lidí si peče doma svůj vlastní chleba, a to nejen proto, že jeho příprava leckdy vyjde na podstatně méně peněz než jeho nákup v obchodě, ale také kvůli jeho dokonalé chuti. Pro méně zkušené kuchaře ale může být výroba kváskového chleba poměrně náročná. Pokud si na ni netroufáte, zkuste si upéct chleba z ovesných vloček. Je to nesmírně jednoduché, rychle hotové a hlavně nezašpiníte takřka žádné nádobí.

Domácí pečení chleba v mnoha lidech budí poměrně oprávněné obavy. Kdo totiž nemá s pečením takové zkušenosti, pro toho může být výroba domácího bochníku docela tvrdým oříškem. Ne však, vsadíte-li na prášek do pečiva namísto droždí a ovesné vločky, kterými nahradíte mouku. Chleba z ovesných vloček vás zaručeně překvapí, a to nejen svou dokonalou chutí, křupavou kůrkou a měkoučkou střídkou, ale také tím, že se peče v plastovém sáčku.

Pečení v sáčku

Možná si říkáte, proč by se vlastně měl péct chleba v sáčku. Pochopitelně je řeč o sáčku určenému k pečení. V tom se nejčastěji pečou hlavně masité pokrmy, své výhody má ale i v případě pečení chleba. Právě díky sáčku bude totiž chleba na povrchu krásně křupavý a zároveň jemný uvnitř.

Domácí chléb z ovesných vloček

Kromě toho, že je chléb z ovesných vloček rychle připravený, obsahuje v základu jen tři ingredience – vodu, ovesné vločky a kypřící prášek. Můžete do něj ale přidat i další suroviny, které jej příjemně ochutí. Kromě soli bude chleba výborný i s nejrůznějšími bylinkami anebo ořechy či chia semínky. Recept si zkrátka každý může upravovat podle svých preferencí a dovést jej tak ke svojí absolutní spokojenosti.

Chleba můžete obohatit například různými semínky. Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat 500 gramů ovesných vloček, 2 lžičky soli, 1 sáček prášku do pečiva, 500 mililitrů vlažné vody, 1 sáček určený k pečení v troubě.

Připravíme si pečicí sáček a nasypeme do něj ovesné vločky. Smícháme je se solí, práškem do pečiva a zalijeme vlažnou vodou. Přímo v sáčku všechno společně dobře propracujeme, sáček zavážeme a necháme těsto asi půl hodiny odpočívat, aby se vločky dobře nasákly tekutinou.

Nakonec těsto vytvarujeme do tvaru bochníku a vložíme do trouby vyhřáté na 200 stupňů na jednu hodinu. Po uplynutí času sáček opatrně otevřeme a vrátíme chléb bez sáčku do trouby. Teplotu zvýšíme na 220 stupňů Celsia a dopékáme dalších 10 minut. Díky tomu vznikne ještě křupavější kůrka. Po upečení necháme chléb zchladnout a můžeme servírovat.