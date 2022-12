Chlebíčky podle šéfkuchaře: Má skvělé pravidlo, aby se chutě netloukly. Důležité

Chlebíčky, chuťovky a obložené sendviče přijdou k chuti nejen během silvestrovské oslavy. Když se pustíte do jejich domácí přípravy, je to ideální chvíle na vylepšení klasiky, třeba jen změnou pečiva. Inspirovat se můžete třemi recepty šéfkuchaře Michala Suchánka.

Popularita obložených chlebíčků neklesá ani po více než sto letech od jejich zrodu. Staly se neodmyslitelnou součástí nejrůznějších oslav, v čele se silvestrovskými a narozeninovými. Slouží ale také jako svačina nebo rychlá chuťovka, která přijde vhod o přestávce v divadle či mezi jednáními. A protože se už nepřipravují jen z veky, ale třeba z kornbagety, dalamánku nebo ciabatty, voní, křupou a chutnají všem, třeba i těm, kdo musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Navíc se snadno připraví doma a přesně z toho, co máme nejraději. „Jaký sendvič nebo chlebíček si kdo vyrobí či oblíbí, to je na každém z nás," říká šéfkuchař Michal Suchánek z La Lorraine Bakery Group. "Já jsem zastáncem rčení všeho s mírou a podle mě by měl dobrý sendvič obsahovat nanejvýš čtyři až pět surovin – aby se navzájem nerušily chutě. Tak si najděte ty své!“

Velikost chlebíčků můžeme přizpůsobit podle aktuální potřeby a počtu hostů. Zdroj: Michal Suchánek

Chlebíček z kvasové bagety

na 1 kousek

Bagetu s kvasem (ale můžeme použít i obyčejnou) nakoso rozřízneme a ukrojený plátek pomažeme ½ lžící pomazánkového másla smíchanou se ½ lžičky dijonské hořčice, ½ lžičky hrubozrnné hořčice a ½ lžičky majonézy. Přidáme hrst lístků rukoly, poklademe střídavě 3 plátky roastbeefu a 2 plátky pečených jablek. Nakonec přidáme ½ lžičky cibulového čatní.

Kornbageta nakrájená na kolečka neosychá tak rychle, jako třeba rohlík. Zdroj: Michal Suchánek

Chuťovky z kornbagety

na 10 kusů

Kornbagetu nakrájíme na kolečka silná 1,5–2 cm. 2 lžíce pomazánkového másla smícháme s 1 lžičkou dijonské hořčice, ½ lžičkou majonézy a ½ lžící ajvaru a pomocí cukrářského sáčku, případně nože, naneseme na jednotlivá kolečka. Přidáme kousek z 1 pečené oloupané papriky, ½ plátku parmské šunky a párátkem připíchneme malou nakládanou okurku - cornichon.



TIP: Do pomazánky můžeme přidat jakoukoli variantu ajvaru, ostrou nebo jemnou.

Sendvič poslouží jako občerstvení na novoroční procházku i svačina do práce. Zdroj: Michal Suchánek

Sendvič ze sýrového šneku

na 1 kousek

Sýrový šnek podélně rozřízneme, pomažeme ½ lžíce rajčatové omáčky, přidáme 8 lístků rukoly

a naskládáme střídavě 2 plátky pečeného lilku, 3 plátky pečené cukety, 2 plátky rajčete a 2 plátky mozzarelly. Nakonec pokapeme 1 lžící rukolového pesta a přiklopíme druhým dílem šneku. Mozzarellu můžeme před podáváním ještě zapéct opalovací pistolí.

A jak dělá chlebíčky známý český kuchař Jiří Babica? Podívejte se na video:

Zdroje: youtube.com, all4fun.cz