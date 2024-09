Víte, že do chlebové babky můžete dát spoustu dobrých věcí? Hodí se sýry i uzeniny, bylinky i máslíčko nebo tavený sýr. Hlavně ale musíte nechat těsto hezky vykynout. Jak na to?

Ochutnejte chlebovou babku

Neznáte chlebovou babku? Je sice pečená ve formě na bábovku, ale brzy zjistíte, že jde spíš o chlebové pečivo, které je navíc také naplněné moc dobrými věcmi. Do chlebové babky se hodí slanina i cibulka, ale také sýry či bylinky. Jak si ji vylepšíte vy, záleží jen na vás.

Jak připravit chlebovou babku? To se dozvíte také v tomto příspěvku z YouTube kanálu Jan Král.

Zdroj: Youtube

Bez dobře vykynutého těsta to nepůjde

V podstatě jde o chlebovou roládu, kterou před pečením vložíte do bábovkové formy. Rozhodně ji však nebudete chtít cukrovat. Někdo vkládá do formy před stočenou nohavicí těsta také slaninu nebo kousek salámu, aby se uzenina hezy vypekla.

Ale teď už pojďme k tomu, jak ji připravit. Receptů je samozřejmě několik a různí se spíš jen použitým těstem. Někdo rád těsto s celozrnnou nebo žitnou moukou, jiní jedlíci upřednostňují bílou pšeničnou mouku, která dobře kyne a je jemnější. Rozhodně se dá připravit také těsto z kvásku žitného.

Na chlebovou babku budete tedy potřebovat kynuté těsto. Ideální je používat kvasnice čerstvé a směs celozrnné a bílé pšeničné mouky. Konkrétně použijte lžičku cukru, 42 g čerstvého droždí, lžíce mouky a 3 dl vlaženého mléka na přípravu kvásku z droždí. Až kvásek hezky vzejde, můžete jej vmíchat do 200 g celozrnné pšeničné mouky, 300 g mouky pšeničné chlebové. Do směsi přidejte také 2 lžičky kmínu, 2 lžíce slunečnicových semínek a 2 lžičky soli.

Vypracujte nelepivý bochánek a nechte jej dobře alespoň dvakrát vykynout. Čili umístěte jej na teplé místo v kuchyni do misky, přikryjte utěrkou a počkejte, až zvětší svůj objem na dvojnásobek. Těsto strhněte, krátce jej zpracujte rukama, aby trochu splasklo a nechte znovu kynout na dvojnásobný objem.

Máte-li domácí pekárnu, nechte si těsto vypracovat v ní. Toto všechno včetně smísení surovin a vykynutí zvládne za vás. Nezapomeňte, že první se dávají do vaničky pekárny tekutiny, pak mouka, do jednoho rohu droždí a do druhého další přísady.

Jak se peče chlebová babka?

Na babku bude nezbytná forma na bábovku, trouba předehřátá na 190 °C a také samozřejmě náplň, která se do chlebové bábovky dostane takto.

Dvakrát vykynuté těsto rozválejte na obdélník. Takto připravený plát těsta potřete hořčicí, následně bohatě obložte uzeninou vaší volby, což může být třeba anglická slanina cca 50 g, ale i jiná výraznější uzenina. Šťavnatosti dodá nasekaný pórek, jarní cibulky, ale případně i na velejemná kolečka nakrájená cibule. V babce by neměl chybět ani sýr. Hodí se například 100 g nivy, ale můžete použít i sýry tvrdé nebo tavené.

Těsto zatočte jako roládu a celou nohavici vložte do bábovkové formy. Nechte znovu asi 20 minut kynout, a pak dejte péci na zhruba 50 minut do vyhřáté trouby. Chlebová bábovka se dá jíst i studená, což se doporučuje, aby chlebové těsto nezpůsobilo nadýmání. Nicméně výborně chutná i voní ještě vlahá.

Zdroje: mamincinyrecepty.cz, zasadnezdrave.cz