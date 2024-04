Chlebová polévka má dodnes přezdívku jídlo chudých, ale dávno už je to pouze přezdívka. Chlebová polévka se totiž stala oblíbeným rychlým jídlem, které je za chvilku hotové, a navíc skvěle chutná.

Chlebová polévka je známá pod přezdívkou jídlo chudých. Dnes už tomu ale tak dávno není. Naopak se proměnila v oblíbenou rychlovku, která není těžká na přípravu a máte ji za pár minut na stole. Navíc díky ní ušetříte zbytky starého chleba, který byste jinak dost možná vyhodili.

Video recept na chlebovou polévku najdete na Youtube kanále Lucie Liberdová:

Jídlo chudých

Přezdívka chlebovka aneb jídlo chudých, vznikla opravdu kvůli tomu, že se jednalo o polévku, kterou vařili v nižších sociálních vrstvách, když nebylo co k jídlu. Chléb byl jednou z mála surovin, které se daly sehnat za nepřehnanou cenu, a proto se v chudších domácnostech uchovával, jak nejdéle mohl. Chlebová polévka se dělala právě ze zbytků starého chleba, aby ani kousek nepřišel nazmar.

Za první republiky ale uměli chlebovou polévku připravit tak, že chutnala tak skvěle, že si ji oblíbili i lidé z bohatších rodin. Do té “bohatší verze” se totiž nedával chléb, nýbrž housky. Nakrájené housky se daly do polévky, ve které byla také smetana, muškátový květ, a samozřejmě voda a vaječné žloutky.

Výtečná chlebovka

Jako první si do hrnce nalijte půl litru vody a přidejte 1 kostku zeleninového vývaru. Poté si vezměte dva starší krajíce chleba a nakrájejte je na menší kousky. Přidejte do hrnce společně se lžičkou drceného kmínu.

Nyní povařte a pro lepší konzistenci promixujte pomocí tyčového mixéru. Poté na chvíli odstupte od hrnce. Do misky si rozklepněte 1 vejce a zalijte jej 1 decilitrem mléka. Do misky přidejte 1 nastrouhaný stroužek česneku a dochuťte majoránkou. Obsah misky následně vlijte do hrnce s polévkou a zamíchejte.

Znovu všechny ingredience v hrnci povařte a mezitím si můžete opéct krutony. Ty udělejte z kostiček staršího krajíce chleba. Smažte na pánvi s rozehřátým sádlem, než budou opečené dozlatova.

A máte hotovo. Absolutní rychlovka, která skvěle chutná a máte ji za pár minutek na stole. Pro noblesní efekt ještě můžete na závěr ozdobit polévku pažitkou.

Zdroje: zachranjidlo.cz, www.apetitonline.cz