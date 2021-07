Ze starého chleba lze udělat vynikající zmrzlinu. Snadný recept zvládne každý

Chleba je dost možná tou nejrozšířenější potravinou u nás a mnoho lidí na něj nedá dopustit. Hravě z něj lze vykouzlit skvělou snídani, oběd i lehkou večeři. Po čase ale pochopitelně tvrdne a následně většinou končí v odpadcích. Pro ztvrdlý chleba přitom existuje řada využití. Slyšeli jste už například o chlebové zmrzlině?

Zdroje: magazinplus.cz, tojesenzace.cz, lifee.cz

Spousta lidí se bez dobrého chleba nedokáže svůj den představit. Na trhu existuje mnoho druhů této oblíbené potraviny a o její popularitě svědčí i statistiky. Průměrný Čech totiž za rok zkonzumuje 40 kilogramů chleba! Někteří jej upřednostňují v jeho nejčerstvější podobě, kdy je krásně měkký, jiní ze staršího chleba připravují topinky či tousty. Co ale dělat s chlebem, který již zcela ztvrdnul a bez další úpravy by byl naprosto nekonzumovatelný?

Ti, jež chovají dobytek, tvrdý chleba věnují právě zvířatům. Ostatní jej ovšem vyhazují, neboť si myslí, že jim oblíbené pečivo již nemůže nic nabídnout. To je ale velký omyl! Ze starého chleba hravě připravíte třeba i lahodnou zmrzlinu.

Chleba se mezi Čechy těší velké oblibě. Zdroj: Profimedia.cz

Chlebová zmrzlina

Může to znít poměrně zvláštně, ale ze starého chleba lze během chvilky vykouzlit vynikající zmrzlinu s unikátní chutí. Postup je velmi rychlý a recept si žádá jen několik málo ingrediencí. Kromě netradičního pokrmu se vám dostane i dobrého pocitu z toho, že se vám podařilo celý chléb zužitkovat.

Budete potřebovat:

170 gramů čerstvé strouhanky z chleba

55 gramů másla

55 gramů třtinového cukru

250 mililitrů smetany ke šlehání

200 mililitrů mléka

1/2 sáčku vanilkového pudinku

Postup:

Na pánvi rozehřejeme máslo a přidáme k němu cukr a chlebovou strouhanku. Zhruba tři až čtyři minuty mícháme, dokud strouhanka není nazlátlá. Poté odstavíme z plotny a necháme vychladnout při pokojové teplotě. Následně si připravíme puding z 200 mililitrů mléka a půlky sáčku pudingového prášku. Rovněž necháme zchladnout a vyšleháme smetanu. Ve finále pak všechny komponenty společně dobře promícháme a vložíme alespoň na dvě hodiny do mrazáku a můžeme servírovat!

Ze ztvrdlého chleba můžeme připravit strouhanku. Zdroj: Brent Hofacker / Shutterstock.com

Jak chléb uchovávat?

Aby chléb po zakoupení vydržel co nejdéle, je třeba jej ihned po příchodu z obchodu vyjmout z igelitového sáčku, v němž jste jej s největší pravděpodobností zakoupili. Chléb totiž při stárnutí uvolňuje vlhkost, která by v plastovém sáčku neměla kam unikat a chléb by začal velmi rychle plesnivět. Pecen proto namísto igelitu zabalte do čisté plátěné utěrky a vložte do chlebníku.

Pokud si však nakoupíte chleba víc, než stačíte včas zkonzumovat, je vhodné jej nakrájet na plátky a vložit do mrazáku. Takto nakrájený chleba pak můžete kdykoliv rozmrazit například v topinkovači či na pánvi a dopřát si jej takřka kdykoliv.

Plastové sáčky nejsou na uchovávání chleba zcela vhodné. Zdroj: ScarTech Studio / Shutterstock.com

Plesnivý chléb vyhoďte

Starší a tvrdý chleba má řadu využití. Kromě zmíněné zmrzliny z něj lze připravit i strouhanku, polévku, krutony, či dokonce buchtu. Pokud však na chlebu najdete jakékoliv stopy plísní, okamžitě jej nekompromisně vyhoďte. Takový chleba se rozhodně nehodí ani jako potrava pro dobytek.