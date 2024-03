Chcete přeměnit zbylé pečivo v dokonalou a křupavou lahůdku? Opečte si z něj chlebové krutony. Hodí se nejen do polévky, ale i do zeleninových salátů.

Krutony jsou oblíbená klasika, která by neměla chybět v žádné domácnosti. Může být pestrou a zajímavou přísadou mnoha pokrmů. Připravte si je podle receptu zkušené Petry Kamencové z Masterchefa, jejíž krutony jsou opravdu famózní! Můžete si jich rovnou udělat větší množství, půjdou totiž jistě na odbyt a také je možné skladovat je ve sklenici a mít je tak neustále po ruce. Jsou ochucené česnekem a sýrem a zamiloval si je i věhlasný šéfkuchař Jan Punčochář. „Je to famózní, křupe to, má to plnou chuť toho sýra a jsem maximálně spokojen,“ prohlásil porotce televizní soutěže.

Jak připravuje česnekové a bylinkové krutony? Podívejte se na YouTube video na kanálu Andrew Zimmern?

Krutony mají širokou škálu použití

Křupavé voňavé chlebové krutony mohou být při správném dochucení a opečení delikatesou, která se dá mlsat jen tak místo chipsů, ale stejně tak umocní chuť mnoha pokrmů. Nejvíce se hodí do polévek a k zelenině, ale stejně tak jsou výborné jako posyp na zapékané pokrmy. Hodí se i jako křupavá přísada do sendvičů.

Křupavé voňavé chlebové krutony mohou být při správném dochucení a opečení naprostou delikatesou

Jaký druh chleba použít

Přestože se nejčastěji připravují krutony z bílého chleba, můžete k jejich výrobě použít i celozrnný, žitný nebo bezlepkový. A jaký chleba používá Petra? Kváskový! Má totiž výbornou chuť sám o sobě a opečením a dalším dochucením získá ještě větší šmrnc.

Krutony upečte do křupava.

Krutony podle Petry z MasterChef Česko

Nakrájejte si polovinu kváskového chleba na stejně velké kostičky a vložte je do větší mísy. Přilijte 3 lžíce olivového oleje, přidejte 2 lžíce polévkového koření, 1 lžíci sušeného česneku, 2 lžíce lahůdkového droždí, 4 lžíce nastrouhaného parmezánu, opepřete a veškeré ingredience řádně promíchejte.

Pečte do křupava

Takto připravené krutony rozložte na plech předem vyložený pečícím papírem. Pečte na 160 stupňů zhruba 15 minut, aby získaly nazlátlou barvu.

