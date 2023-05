Znáte frncochaté knedlíky s chundelkou? Levná lahoda, které nikdo neodolá!

Knedlíky mají v české kuchyni nezastupitelné místo. Jsou syté, dobré a vcelku levné. Jak si připravíte frncochaté neboli chlupaté knedlíky? A co je to chundelka a proč vám budou chutnat?

Knedlíky jsou oblíbeným jídlem Čechů už od středověku. Tehdy se jim říkalo „kuličky“ nebo „šišky“ a připravovaly se ze zbytků masa a namočeného chleba. Až kolem 17. století se do nich začala přidávat mouka nebo rýže. Knedlíkům to pomohlo, protože pak byly hutnější, pevnější a sytější. Zajímavé je, že ještě do 19. století nebyly knedlíky přílohou, ale samostatným hlavním jídlem. To se pak v následujícím století změnilo.

Nafoukané vídeňské knedlíky

Velký průlom do vývoje knedlíků přineslo 19. století a s ním i recept na vídeňský houskový knedlík. Byl nadýchanější, měkčí a chuťově zajímavější než jeho předchůdci. Do Čech se zvěsti o vídeňském knedlíku dostaly rychlostí blesku a naši vynalézaví předkové ho ještě všelijak vylepšili. Na jeho základech pak vznikl například Karlovarský knedlík, kterému se přezdívalo svatební nebo fajnový. Zlí jazykové tvrdí, že Karlovarák je dokonce daleko chutnější než originál z Vídně!

Bramborové variace

Knedlíků na českém území vznikaly spousty druhů. Kromě houskových se objevovaly i bramborové knedlíky. Hospodyňky je sypaly strouhankou nebo osmaženou cibulkou a škvarky. Jindy je plnily uzeným masem, povidly, švestkami, strouhanými jablky nebo ořechy.

Mezi chudými lidmi se často začaly objevovat chlupaté knedlíky. Připravovaly se ze syrových brambor a mouky. Zatímco v západních Čechách mívaly podobu koulí o velikosti dětské pěsti, v Podkrkonoší je kuchařky dělávaly coby malé noky a servírovaly je s dušenými houbami nebo kyselým zelím. Název chlupaté neboli frncochaté získaly díky vysráženému škrobu na povrchu, který někomu připomínal jemné chloupky. Ochutnejte je i vy. Dnes jsme pro vás připravili recept, který vám zachrání hladové večery před výplatou.

Naši předkové bramborové knedlíky připravovali s uzeným masem a cibulkou. Zdroj: Profimedia

Frncochaté knedlíky s chundelkou

Podle tohoto videoreceptu si můžete připravit chlupaté neboli frncochaté knedlíky:

Nastrouhejte 1 kg brambor. Nechte je na cedníku odkapat a poté je smíchejte s 1 lžící soli, 100 g hrubé mouky a 1 celým vejcem. Ze všech přísad zpracujte pevné těsto. Z něj pak lžící ukrajujte kousky velké asi jako vlašský ořech a povařte je ve vroucí vodě. Jakmile vyplavou, vytáhněte je dřevěnou naběračkou a naaranžujte na talíř. Do vody po uvařených chlupatých knedlících přidejte mléko nebo smetanu. Směs nalijte do misky a knedlíky do ní namáčejte. Je to chutná a sytá večeře.

Chlupaté knedlíky mají slizký povrch díky bramborovému škrobu. Zdroj: Profimedia

