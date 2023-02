Chumlanina z vajec: Levná dobrota podle tajného receptu babičky ze Slovácka

Pokud netušíte, co je to chumlanina, rozhodně nejste jediní. Na tento staročeský pokrm se totiž už docela zapomnělo. Na Slovácku je ale v některých domácnostech stále ještě populární a mnozí na něj nedají dopustit. Co to ale chumlanina vlastně je a jak se připravuje?

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, onlyu.cz

Naši předci si kolikrát museli vystačit s málem. Peněz neměli nazbyt a stejně tak ani ingrediencí, ze kterých museli vařit pro početnou rodinu. Nejčastěji se tedy používaly ty nejzákladnější suroviny jako jsou vajíčka, mléko a brambory. Ani těch ale nebylo vždy dost. A tak se musely různě „nastavovat”. Jinak tomu nebylo ani v případě chumlaniny.

Co je to chumlanina?

Chumlanina je vydatnou vaječnou kaší, do které se přidává krupice a mléko. Vznikla jako velmi rychlý a vydatný pokrm, který se připravoval vždy, když měli lidé hluboko do kapsy nebo neměli čas trávit hodiny u plotny. Díky krupici navíc bylo pokrmu opravdu hodně, a tak se z něj dobře najedla i velká rodina. Chumlanina se tedy připravovala velmi často. Hlavně ale na jaře, když slepice hodně nesly.

Pokud máte domácí vajíčka, bude chumlanina ještě lepší. Zdroj: shutterstock.com

Vajíčka jako zdroj vitamínu D

Slovácká chumlanina je nejen dobrá, ale také poměrně zdravá. A to hlavně díky obsahu vajec, které jsou zdrojem bílkovin, minerálů, vitamínů a obsahují taktéž antioxidanty. Ve vejcích je zastoupen také vitamín D, který posiluje imunitu a podporuje zdraví kostí. Krupice je pak zase zdrojem sacharidů, a tak dobře zasytí. Hlavně rolníkům večer po těžké práci dodala sílu a energii.

Opravdu hladoví rolníci si k chumlanině dávali ještě krajíc chleba. Zdroj: Shutterstock

Slovácká chumlanina

Chumlanina je hotová během několika málo minut a její výroba vás vyjde jen na pár korun. Rozhodně se tedy vyplatí dávný recept oprášit a znovu objevit jeho kouzlo. Určitě si ji zamilujete a budete se k ní pravidelně a rádi vracet.

Podrobný postup, jak připravit chumlaninu z vajec, najdete ve videu:

Na čtyři porce budete potřebovat zhruba 5 vajec. Ty si rozklepněte do misky a rozkvrdlejte. Nakrájejte si na malé kostičky 60 gramů špeku a orestujte ho v hlubší pánvi, aby pustil tuk. Do pánve přilijte 150 mililitrů mléka a chvilku povařte. Pak přidejte 2 velké lžíce krupice a také špetku soli. Vařte do doby, dokud krupice nenabobtná a kaše nezhoustne. Až se tak stane, přijdou na řadu vajíčka.

Jedno po druhém postupně vmíchejte do horké kaše, dokud se bílek a žloutek nesrazí. Ve výsledku by měla chumlanina vypadat jako hustější míchaná vajíčka. Na talíři ještě chumlaninu ozdobte trochou nasekané čerstvé pažitky a můžete podávat. Opravdu hladoví rolníci si k chumlanině dávali ještě krajíc chleba.