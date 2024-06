Uvařit si na pár ní dopředu není vůbec od věci. Ne všechna jídla jsou ale dobrá ohřívaná. Na druhou stranu jsou ale i taková, která jsou naopak vynikající a druhý den ještě lepší.

Usnadněte si život. Navařte dopředu!

Zvykli jste si vařit vždy jen na jeden den a následujícího dne vás zas čeká závod o čas a minimálně hodinka v kuchyni? Zdvojnásobte dávku a ušetřete čas i práci. Je pravda, že někdy se lidé nad ohřívanými či mraženými jídly ošklíbají, ale ve skutečnosti k tomu není důvod.

Opravdu nevhodné a až nezdravé jsou polotovary a mražená jídla průmyslově vyráběná, která mohou být plná dochucovadel, konzervantů či barviv. U doma připravených jídel se toho však obávat nemusíte. Mražení potravin je u mas i omáček bez problémů. Omáčky a polévky z předešlého dne jsou dokonce mnohem lahodnější, protože se chutě rozleží a propojí.

Co byste měli vědět před tím, než začnete připravovat jídla do zásoby? Například to, jak je ideálně uskladnit i ohřívat. A pak je nutné zmínit plasty i to, že ohřívat v nich potraviny skutečně není dobrý nápad. Tento problém vám osvětlí příspěvek z YouTube kanálu Jirka vysvětluje věci.

Zdroj: Youtube

Která jídla jsou skvělá i ohřívaná?

To bylo vědecké okénko, kterému byste ale měli věnovat pozornost. Potraviny v plastech neohřívejte. Pokud se rozhodnete je v krabičkách z plastu skladovat, při ohřívání používejte sklo nebo rovnou talíř. Ohřevu jídla v hrncích a pánvích se ale obávat nemusíte, a tak směle do toho. Uvařte na víc dnů a začněte třeba těmito recepty.

Do většího objemu svíčkové, koprovky nebo omáčky na špagety se můžete pustit kdykoli. Rodina jistě ocení i drůbež na paprice. Které jídlo je ale to nejlepší druhý den? Přeci guláš! Na buřt guláš ale zapomeňte, pořádný hovězí, houbový nebo guláš ze zvěřiny, to jsou ty typy omáček, které jsou bohaté na chutě a ingredience a do druhého dne krásně zjemní a jídlo téměř uzraje.

Co dalšího rozhodně stojí za to uvařit v pořádném kotli a rozdělit na více dnů? Rozhodně neprohloupíte také s polévkami. Do foroty můžete navařit i vývary, ale krásně se rozleží hlavně husté zeleninové polévky, které bývají také řádně kořeněné. Druhý, ale i třetí den je fantastická dýňová polévka, ale také brokolicová nebo kulajda s houbami a koprem. Zkusit můžete také luštěninové nebo pořádnou bramboračku.

close info Shutterstock zoom_in Guláš s knedlíkem, chlebem nebo bramboráčky je vynikající druhý den a ohřívání mu vůbec nevadí.

Nejlepší je guláš až druhý den

Neváhejte a dejte se do toho. Uvařte si guláš třeba takhle a nezapomeňte, že ho potřebujete víc než obvykle. Také na cibuli nešetřete! Mělo by jí být tolik, kolik masa.

Na kostky nakrájených 800 g masa osmahněte na sádle nebo oleji, aby se zatáhlo a drželo šťávu. Pak jej odložte bokem a na výpeku duste do zlatova stejné množství cibule.

Maso vysypejte zpět do hrnce na cibuli a přidejte asi 2 lžičky lahůdkové čili sladké mleté papriky, asi lžíci až dvě protlaku a také 1 lžičku drceného kmínu. Osolte a opepřete, promíchejte a zalijte vodou nebo vývarem.

Maso by mělo být v tekutině, ale jen zhruba ze dvou třetin. Přidejte k němu ještě asi 3 bobkové listy, přikryjte pokličkou a nechejte na mírném plamenu probublávat tak dlouho, dokud maso nezměkne čili několik hodin.

Průběžně kontrolujte, jestli je v guláši dost tekutiny a podle potřeby ji dolijte.

Když je maso měkké, odstraňte bobkový list a nechystejte si 1 lžičku majoránky. Nezapomeňte ji v dlaních pěkně promnout, aby se rozvoněla a přidejte ji také k masu. Krátce provařte, ochutnejte a podle potřeby dochuťte.

Takto připravený guláš samozřejmě potřebuje i vhodnou přílohu a čerstvou cibulku na posypání.

